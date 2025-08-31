দেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ নেই: শামীম সাঈদী

পিরোজপুর-২ (ভাণ্ডারিয়া, কাউখালী ও নেছারাবাদ) আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী শামীম সাঈদী বলেছেন, গণঅধিকার পরিষদের নেতা নুরুল হকের ওপর যেভাবে ন্যক্কারজনক ও বর্বরোচিত হামলা হয়েছে, তাতে দেশে এখন সুষ্ঠু নির্বাচনের কোনো পরিবেশ নেই বলেই মনে হচ্ছে। গতকাল শনিবার মাগরিবের নামাজের পর নেছারাবাদে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।
এর আগে উপজেলার একটি কমিটির প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে অংশ নেন তিনি। ওই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জামায়াতে ইসলামীর নেছারাবাদ উপজেলা শাখার আমির মো. আবুল কালাম আজাদ।
সাংবাদিকদের প্রশ্নে শামীম সাঈদী বলেন, ‘পিআর (প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন) পদ্ধতি আমাদের একটি প্রধান দাবি। শুধু জামায়াত নয়, দেশের অনেক রাজনৈতিক দলই পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন দাবি করছে। এখন এটা নির্বাচন কমিশনের বিষয়।’
নির্বাচন কমিশন যদি পিআর পদ্ধতি মেনে না নেয়, তাহলে আপনারা নির্বাচনে যাবেন কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে শামীম সাঈদী বলেন, নির্বাচনে আমাদের সাত দফা দাবি আছে, যার প্রথম দফাই হলো পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন । তাই পিআর পদ্ধতি ছাড়া আপাতদৃষ্টিতে আমরা কোনো নির্বাচনে যাব না।