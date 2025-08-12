সমন্বিত ডিগ্রির দাবিতে পবিপ্রবিতে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ শিক্ষার্থীদের

প্রাণিসম্পদ খাতের সমতা ও সমন্বিত (কম্বাইন্ড) ডিগ্রির দাবিতে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পবিপ্রবি) পশুপালন বিদ্যা (অ্যানিমেল হাসবেন্ড্রি) ডিসিপ্লিনের শিক্ষার্থীরা টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেছেন।
আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে বরিশাল ক্যাম্পাসের নতুন একাডেমিক ভবনের সামনে তাঁরা এই কর্মসূচি পালন করেন। পরে তাঁরা ডিন অফিসের সামনে জড়ো হয়ে স্লোগান দেন।
প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে চলা আন্দোলনের পরও প্রশাসনের কাছ থেকে আশানুরূপ কোনো পদক্ষেপ না পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় তাঁরা দাবি আদায়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে ২৪ ঘণ্টার সময় বেঁধে দেন।
শিক্ষার্থীরা জানান, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁদের দাবির সমাধানের রোডম্যাপ ঘোষণা করতে হবে। তা না হলে একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।
এ বিষয়ে অ্যানিমেল হাসবেন্ড্রি বিভাগের শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে আমরা আন্দোলন করছি, কিন্তু কাঙ্ক্ষিত সমাধান পাইনি। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রোডম্যাপ দিতে হবে। প্রশাসন ব্যর্থ হলে আমরা ভবনে তালা দেব।’
অ্যানিমেল সায়েন্স অ্যান্ড ভেটেরিনারি মেডিসিন অনুষদের ডিন অধ্যাপক খোন্দকার জাহাঙ্গীর আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমি এরই মধ্যে উপাচার্য স্যারের সঙ্গে কথা বলেছি। শিক্ষকদের নিয়ে জরুরি মিটিং হবে। আশা করি, শিক্ষার্থীদের অনুকূলে কার্যকর সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারব।’