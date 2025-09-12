হোম > সারা দেশ > বরিশাল

ছাত্রদলকেও ছাত্রলীগের পরিণতি বরণ করতে হবে: বরিশাল জেলা ছাত্রশিবির সেক্রেটারি

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি 

ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে উপজেলা ও মুলাদী সরকারি কলেজ ছাত্রশিবির বিক্ষোভ মিছিল করে। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশাল জেলা ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি সাইয়্যেদ হোসেন বলেছেন, তাঁদের নেতা-কর্মীদের ওপর আবার হামলা হলে ছাত্রদলকেও ছাত্রলীগের পরিণতি বরণ করতে হবে। আজ শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে মুলাদী সরকারি কলেজ কর্নারে বিক্ষোভ সমাবেশে তিনি এ হুঁশিয়ারি দেন।

ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে উপজেলা ও মুলাদী সরকারি কলেজ ছাত্রশিবির বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। মিছিলটি মুলাদী কেন্দ্রীয় ঈদগাহ থেকে শুরু করে পৌরসভার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কলেজ কর্নারে সমাবেশ করে। এতে সভাপতিত্ব করেন কলেজ ছাত্রশিবিরের সভাপতি আব্দুল্লাহ ইসলাম সৌরভ।

সমাবেশে জেলা ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি সাইয়্যেদ হোসেন বলেন, গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মুলাদী সরকারি কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীদের ওপর ছাত্রদল হামলা চালিয়ে কমপক্ষে ১০ জনকে আহত করেছে। তারা আবার হামলার হুমকি দিচ্ছে। নির্যাতন করে ছাত্রশিবিরকে নিশ্চিহ্ন করা যাবে না। জুলুম-নির্যাতনের স্টিমরোলারের মধ্যেও ছাত্রশিবির টিকেছিল। আবার যদি ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা করা হয়, তবে ছাত্রদলকেও ছাত্রলীগের পরিণতি বরণ করতে হবে।

এ সময় আরও বক্তব্য দেন বরিশাল জেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি মো. আকবর হোসেন, বায়তুল মাল সম্পাদক মো. আরিফ হোসেন, উপজেলা ছাত্রশিবিরের বায়তুল মাল সম্পাদক আব্দুল্লাহ ইসলাম জিহাদ, পৌর ছাত্রশিবিরের সভাপতি আহনাফ রহমান ভূঁইয়া প্রমুখ।

