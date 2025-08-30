হোম > সারা দেশ > বরিশাল

গণঅধিকারের নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে বরিশালে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

বরিশালে বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকায় গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে বরিশালে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে।

শনিবার দুপুরে বরিশাল নগরীর অশ্বিনী কুমার হলের সামনে বরিশাল জেলা ও মহানগর গণঅধিকার পরিষদ এবং এনসিপির উদ্যোগে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। এরপর নেতা-কর্মীরা নগরীতে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করেন।

এর আগে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত সভায় বক্তারা জাতীয় পার্টি ও যৌথ বাহিনীর বিরুদ্ধে এই হামলার অভিযোগ করেন।

এ সময় বক্তব্য দেন বরিশাল জেলা গণঅধিকার পরিষদের প্রধান সমন্বয়ক আবু সাইদ মুসা, যুগ্ম সমন্বয়কারী আবেদ আহমেদ রনি ও সাইফুল ইসলাম মুন্সি, সদস্য নাজমুল হাসান ও আসিফ।

অপর দিকে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়েও নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে।

