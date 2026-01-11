গৌরনদীতে ভ্যানচালককে কুপিয়ে হত্যা

বরিশালের গৌরনদী উপজেলার ৯ নম্বর পূর্ব কাসেমাবাদ এলাকায় আজ শনিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে মঞ্জু বেপারী নামের এক ভ্যানচালককে (৫০) কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। নিহত মঞ্জু ওই এলাকার রশিদ বেপারীর ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল দিবাগত রাতে ভ্যানচালক মঞ্জু এক যাত্রীকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে নিজ বাড়ির দিকে ফিরছিলেন। রাত পৌনে ১১টার দিকে তিনি পূর্ব কাসেমাবাদ এলাকার ইয়াসিন খানের বাড়ির সামনে পৌঁছালে দুর্বৃত্তরা তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে রাস্তায় তাঁর ভ্যানের ওপর শুইয়ে রাখে। পরে গোঙানির শব্দ শুনে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে গৌরনদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ১২টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।
গৌরনদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেলের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক টিপু সুলতান জানান, মঞ্জুর শরীরে কমপক্ষে ১০-১২টি কোপের চিহ্ন ছিল। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসার পর চিকিৎসা শুরু করা হলেও তাঁর জীবন বাঁচানো সম্ভব হয়নি।
গৌরনদী মডেল থানার ওসি তারিক হাসান জানিয়েছেন, এ ঘটনার পর পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। নিহতের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। দুর্বৃত্তদের চিহ্নিত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।