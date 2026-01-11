হোম > সারা দেশ > বরিশাল

গৌরনদীতে ভ্যানচালককে কুপিয়ে হত্যা

গৌরনদী (বরিশাল) প্রতিনিধি

ভ্যানচালক মঞ্জু। ছবি: সংগৃহীত

বরিশালের গৌরনদী উপজেলার ৯ নম্বর পূর্ব কাসেমাবাদ এলাকায় আজ শনিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে মঞ্জু বেপারী নামের এক ভ্যানচালককে (৫০) কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। নিহত মঞ্জু ওই এলাকার রশিদ বেপারীর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল দিবাগত রাতে ভ্যানচালক মঞ্জু এক যাত্রীকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে নিজ বাড়ির দিকে ফিরছিলেন। রাত পৌনে ১১টার দিকে তিনি পূর্ব কাসেমাবাদ এলাকার ইয়াসিন খানের বাড়ির সামনে পৌঁছালে দুর্বৃত্তরা তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে রাস্তায় তাঁর ভ্যানের ওপর শুইয়ে রাখে। পরে গোঙানির শব্দ শুনে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে গৌরনদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ১২টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।

গৌরনদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেলের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক টিপু সুলতান জানান, মঞ্জুর শরীরে কমপক্ষে ১০-১২টি কোপের চিহ্ন ছিল। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসার পর চিকিৎসা শুরু করা হলেও তাঁর জীবন বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

গৌরনদী মডেল থানার ওসি তারিক হাসান জানিয়েছেন, এ ঘটনার পর পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। নিহতের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। দুর্বৃত্তদের চিহ্নিত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সম্পর্কিত

সাংবাদিকেরা ১০ মিনিটের বেশি ভোটকেন্দ্রে থাকতে পারবেন না: বরিশালের এসপি

পটুয়াখালীতে যুবককে কুপিয়ে হত্যা, বাড়ির পাশে মিলল লাশ

বাউফলে ট্রাকচাপায় অটোরিকশাচালক নিহত

বরিশাল-৩ আসনের বিএনপি প্রার্থী জয়নুলের সহযোগী আইনজীবীকে মারধর

ব্যারিস্টার ফুয়াদ নির্বাচনে আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছেন ৩৯ লাখ, ব্যয়সীমা ৩৩ লাখ

বরিশাল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অগ্নিকাণ্ড

প্রচারে আ.লীগ কর্মী, শঙ্কায় নেতারা

বরিশাল সিটি করপোরেশনের ৫১ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে স্থায়ীকরণ

ববি শিক্ষার্থীকে আত্মহত্যায় বাধ্য করার অভিযোগ, দোষীদের গ্রেপ্তার দাবি

বরিশাল সিটির সাবেক মেয়র সাদিকের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা