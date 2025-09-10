অনিতা রানীকে সরিয়ে বরিশাল জিলা স্কুলে নতুন প্রধান শিক্ষক নিয়োগ

বরিশাল জিলা স্কুলের নতুন প্রধান শিক্ষক হলেন মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম। গতকাল মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের সরকারি মাধ্যমিক শাখার সহকারী পরিচালক (মাধ্যমিক-১) এস এম জিয়াউল হায়দার হেনরী স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
প্রধান শিক্ষক নুরুল ইসলাম আজ বুধবার সকালে বরিশাল জিলা স্কুলে যোগদান করলে তাঁকে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা ফুল দিয়ে বরণ করে নেন।
জানতে চাইলে জিলা স্কুলের নবনিযুক্ত প্রধান শিক্ষক মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে জানান, তিনি গতকাল রাতে আদেশ পেয়েই আজ যোগদান করেছেন। তাঁর লক্ষ্য থাকবে বরিশাল জিলা স্কুলের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা। বিদ্যালয়টির কী কী সমস্যা রয়েছে, তা চিহ্নিত করা। বিদ্যালয়ের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সাবেক ছাত্র ও অভিভাবকদের নিয়ে কমিটি গঠন করা হবে।
তাঁদের সঙ্গে প্রতি দুই মাস পরপর বসে মতামত নেবেন। তিনি জিলা স্কুলের সব শিক্ষকের সমান অধিকার নিশ্চিত করারও প্রতিশ্রুতি দেন।
প্রসঙ্গত, বরিশাল জিলা স্কুলের ৬৫টি গাছ কাটার জন্য ৩ সেপ্টেম্বর নিলাম আহ্বান করেন সদ্য সাবেক ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অনিতা রানী হালদার। এ ঘটনায় সমালোচনার ঝড় তোলেন বিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্ররা।
এ নিয়ে ১ সেপ্টেম্বর ‘ঝুঁকির অজুহাতে ৬৫ গাছ কাটার আয়োজন’ শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশের পরদিন ২ সেপ্টেম্বর বিদ্যালয়ের গভর্নিং বডির সভাপতি জেলা প্রশাসকের নির্দেশে নিলাম স্থগিত করেন তৎকালীন প্রধান শিক্ষক অনিতা।
পরে মন্ত্রণালয়ের আদেশে অনিতা রানী হালদারকে সরিয়ে দিয়ে গতকাল মুহাম্মদ নুরুল ইসলামকে বরিশাল জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।