চরের জমি নিয়ে বিরোধে কৃষককে কুপিয়ে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

প্রতীকী ছবি

বরিশালের মুলাদী উপজেলায় চরের জমি নিয়ে বিরোধের জেরে বাবুল ব্যাপারী (৫০) নামের এক কৃষককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আজ শুক্রবার বেলা ৩টার দিকে পার্শ্ববর্তী জমির ঘের দেখতে গিয়ে প্রতিপক্ষের কোপে তিনি নিহত হন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় আরও দুজন আহত হয়েছেন।

নিহত কৃষক উপজেলার মুলাদী সদর ইউনিয়নের বজায়শুলী গ্রামের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মৃত গহর আলী ব্যাপারীর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ বেলা ৩টার দিকে পরিবারের লোকজন নিয়ে পার্শ্ববর্তী জমির ঘের দেখতে যান বাবুল ব্যাপারী। ফেরার পথে সেখানে আগে থেকে ওঁৎ পেতে থাকা প্রতিপক্ষের লোকজন হামলা চালিয়ে বাবুল ব্যাপারী, তাঁর সঙ্গে থাকা সালাম ব্যাপারীর ছেলে আলিম ব্যাপারী এবং ফেরদৌস ব্যাপারীর স্ত্রী রেশমাকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের উদ্ধার করে মুলাদী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক কৃষক বাবুল ব্যাপারীকে মৃত ঘোষণা করেন। অপর আহত দুজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য শেবাচিমে পাঠানো হয়।

নিহত বাবুল ব্যাপারীর বড় ভাই জালাল ব্যাপারী বলেন, ‘আমাদের ঘেরে জমি থেকে পরিচর্যা শেষে ফেরার পথে স্থানীয় কাবিল মল্লিকের ছেলে করিম মল্লিক, করিম মল্লিকের ছেলে রফিক মল্লিক, ইউসুফ মল্লিকসহ ৭-৮ জন হামলা চালায়। তারা রামদা দিয়ে বেপরোয়াভাবে কোপায়।’ তিনি জানান, এ ঘটনার সঙ্গে ছাত্রদলের স্থানীয় এক প্রভাশালী নেতাও জড়িত রয়েছেন।

এ ব্যাপারে মুলাদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সফিকুল ইসলাম জানান, চরের জমি নিয়ে দুই পক্ষের মারামারির ঘটনায় কৃষক বাবুল মারা গেছেন। এ ঘটনায় অভিযান চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তবে এখন পর্যন্ত কেউ আটক হয়নি। মামলার প্রস্তুতি চলছে।

