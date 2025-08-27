হোম > সারা দেশ > বরিশাল

কুয়াকাটা সৈকত থেকে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতে ফের ভেসে এসেছে অজ্ঞাতনামা আরও এক ব্যক্তির মরদেহ। চর ধূলাসার এলাকার ভাঙা নামের এলাকা থেকে সাগরে ভাসমান অবস্থায় মরদেহটি উদ্ধার করে কুয়াকাটা নৌ পুলিশ।

গতকাল মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) রাত ৮টার দিকে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ নম্বর থেকে কল পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।

এ সময় ওই ব্যক্তির পরনে কালো টি-শার্ট ও কালো হাফ প্যান্ট ছিল। লাশের পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রাথমিক ধারণা, লাশটি কয়েক দিন আগে সমুদ্রে ডুবে নিখোঁজ কোনো জেলের হতে পারে। এর আগে গত শনিবার (২৩ আগস্ট) সৈকতের গঙ্গামতি এলাকা থেকে অজ্ঞাতনামা একজনের লাশ উদ্ধার করা হয়।

কুয়াকাটা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক মনিরুজ্জামান জানান, জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এর মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে ধূলাসার এলাকা থেকে অর্ধগলিত এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁর পরনে কালো গেঞ্জি ও হাফ প্যান্ট ছিল।

এ বিষয়ে কুয়াকাটা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ বিকাশ মণ্ডল বলেন, লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। লাশের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্পর্কিত

শেবাচিম হাসপাতাল: বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স মালিকেরা ধর্মঘটে চরম ভোগান্তি

বরিশাল নভোথিয়েটারকে ‘একাডেমিক ভবন’ ঘোষণা ববি শিক্ষার্থীদের

সেজ ভাইয়ের চোখ উপড়ে ফেললেন অপর দুই ভাই, বাবাসহ আসামি ৮

ভোলায় ব্যবসায়ীকে হত্যায় একজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

বরগুনায় মাদ্রাসাছাত্রীকে ধর্ষণ ও হত্যার দায়ে যুবকের মৃত্যুদণ্ড

দশমিনায় অটোরিকশা উল্টে চালক নিহত

‘জাটকার দামও মোগো সামর্থ্যের বাইরে’

মৃত্যুর খবরে বাড়ি এসে ধরা খেলেন আ.লীগ নেতা ডাকুয়া

ববি শিক্ষার্থীদের মহাসড়ক অবরোধ, আটকা পড়ল নৌবাহিনীর ৩ গাড়ি

বরিশাল নার্সিং কলেজের ৩ শিক্ষক অপসারণের দাবিতে লাল কার্ড দেখালেন শিক্ষার্থীরা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা