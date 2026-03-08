হোম > সারা দেশ > বরিশাল

চেয়েছিলাম নির্বাচন, করা হলো ইঞ্জিনিয়ারিং: গোলাম পারওয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

বরিশাল মহানগর জামায়াতের ইফতার মাহফিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পারওয়ার বলেছেন, ‘আমরা চেয়েছিলাম নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলাম কায়েম হবে। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং করা হলো।’

আজ রোববার জামায়াতে ইসলামী বরিশাল মহানগরী শাখা আয়োজিত ইফতার মাহফিলে তিনি এসব কথা বলেন।

মিয়া গোলাম পারওয়ার বলেন, ‘তারা (বিএনপি) জুলাই আন্দোলন মানে না। ইনশা আল্লাহ, আগামী দিনে পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদসহ সব নির্বাচনে আমরা অংশ নেব।’

তিনি বলেন, ‘বরকতের বাংলাদেশ চাইলে ইমান শক্ত করতে হবে। কিসের র‍্যাব, কিসের পুলিশ। দেশে বরকত হলে কিছুই লাগে না।’ পরে তিনি কোরআন ও তাকওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাডভোকেট মোয়াযযম হোসাইন হেলাল বলেন, ‘জনগণের ভোটের রায়ে কারচুপি করা হয়েছে। এ অবস্থায় বরিশালকে জামায়াতে ইসলামীর দুর্গ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।’

মহানগর জামায়াতের আমির জহির উদ্দিন মো. বাবরের সভাপতিত্বে মাহফিলে আরও উপস্থিত ছিলেন মহানগর সেক্রেটারি মাওলানা মতিউর রহমান, বরিশাল প্রেসক্লাব সভাপতি আমিনুল ইসলাম খসরু প্রমুখ।

