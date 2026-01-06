হোম > সারা দেশ > বরিশাল

বরিশাল সিটির সাবেক মেয়র সাদিকের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

সাবেক মেয়র সেরনিয়াবাত সাদিক আব্দুল্লাহ। ছবি: সংগৃহীত

সম্পদ বিবরণী দাখিল না করায় বরিশাল সিটি করপোরেশনের (বিবিসি) সাবেক মেয়র সেরনিয়াবাত সাদিক আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) ঢাকায় মামলাটি করেছেন দুদকের উপপরিচালক এস এম রাশেদুর রেজা। গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন।

সাদিক আবদুল্লাহ আওয়ামী লীগের বরিশাল মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক। তিনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফুফাতো ভাই আবুল হাসানাত আবদুল্লাহর ছেলে। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর থেকে সাদিক আত্মগোপনে আছেন। বিভিন্ন মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া গেছে তিনি আমেরিকায় আছেন। আওয়ামী লীগের ১৬ বছরে হাসনাত পরিবার বরিশালে দুর্দান্ত প্রভাবশালী ছিল।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, দুদক আইনের ২৬(১) ধারায় সাদিককে সম্পদ বিবরণী দাখিলের নোটিশ দেওয়া হয়। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তিনি সম্পদ বিবরণী দাখিল করেননি; যা দুদকের ২৬(২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

দুদক কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, দুদকের অনুসন্ধানে প্রাথমিকভাবে সাদিকের জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের তথ্য পাওয়া গেছে। গত বছর ১৬ অক্টোবর তাঁকে সম্পদ বিবরণী নোটিশ দেওয়া হয়। নোটিশ পৌঁছাতে ২৬ অক্টোবর দুদকের একজন কনস্টেবল ঢাকার কলাবাগান এলাকার ঠিকানায় এবং ৪ নভেম্বর বরিশাল শহরের ঠিকানা ও আগৈলঝাড়া উপজেলার সেরাল গ্রামের ঠিকানায় গিয়ে তাঁকে পাননি। নিয়ম অনুযায়ী সম্পদ বিবরণী ফরমের মূল কপি বাড়ির দরজায় টাঙিয়ে নোটিশ জারি করা হয়। নির্ধারিত ২১ দিনের মধ্যে তিনি বিবরণী দাখিল করেননি।

সম্পর্কিত

২৫ ঘণ্টায় ২২ লাখ টাকা পেলেন ব্যারিস্টার ফুয়াদ

দুমকীতে পাগলা কুকুরের কামড়ে আহত ৩০

নির্বাচনে আর্থিক সহযোগিতা চেয়ে ব্যারিস্টার ফুয়াদের ভিডিও পোস্ট

শৈশবে মা-বাবা হারানো ববি ছাত্রের মৃত্যু `অপবাদে'

ভোলায় স্বতন্ত্র প্রার্থীর ওপর হামলা: মামলার আসামি কারাগারে

বরিশাল-১, ৪ ও ৫: জটিল হচ্ছে বরিশালের তিনটি আসনের হিসাব

শরীয়তপুরে সাবেক উপমন্ত্রী শামীমের ফুফাতো ভাই অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার

বরিশালে গভীর রাতে ট্রাকচাপায় ২ যুবক নিহত

ভূমি জালিয়াতি: বরিশালে সাবেক কানুনগো ও তহশিলদার কারাগারে

বরিশালে ওয়ার্কার্স পার্টির কার্যালয়ে হামলা-ভাঙচুর
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা