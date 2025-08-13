ঝালকাঠির রাজাপুরে পাল্টাপাল্টি সমাবেশে ১৪৪ ধারা জারি

ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলা পরিষদ মার্কেট চত্বর ও সংলগ্ন এলাকায় জননিরাপত্তা বিঘ্নের আশঙ্কায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে প্রশাসন।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাহুল চন্দ জানান, ১২ আগস্ট রাত ১০টা থেকে ১৩ আগস্ট রাত ১২টা পর্যন্ত ওই এলাকায় সব ধরনের সমাবেশ, মিছিল, সভা, লাঠিসহ অস্ত্র বহন এবং মাইক-শব্দবর্ধক যন্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ থাকবে। আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, ৭ আগস্ট বিএনপির রাজাপুর উপজেলা শাখা ও ১১ আগস্ট যুবদল একই স্থানে ও একই সময়ে সমাবেশের জন্য অনুমতি চায়। এতে উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। মঙ্গলবার বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত দুই পক্ষ মঞ্চ তৈরির প্রস্তুতি নেয়। প্রশাসন ও পুলিশ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খোঁজার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়। সহিংসতা এড়াতে রাতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।
রাজাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইসমাইল হোসেন বলেন, “পাল্টাপাল্টি সমাবেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে। তাই ইউএনওর কাছে ১৪৪ ধারা জারির জন্য পত্র পাঠানো হয়।”
ইউএনওর আদেশ অনুযায়ী, মার্কেট চত্বরে সমাবেশের উদ্দেশ্যে প্রবেশ, ২০০ মিটার ব্যাসার্ধের বাইরে পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির একসঙ্গে চলাচল ও লাঠিসহ অস্ত্র বহন নিষিদ্ধ থাকবে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও জরুরি পরিষেবা ছাড়া কেউ এই আদেশ অমান্য করতে পারবে না।