প্রেমিকাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে চোর অপবাদ, মিলল ববি ছাত্রের মৃত্যুর খবর

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী শুভ বৈরাগীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। অভিযোগ উঠেছে, প্রেমিকাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে ‘চোর’ অপবাদ ও শারীরিক নিগ্রহের শিকার হয়ে লজ্জায় তিনি আত্মহত্যা করেছেন। ববির বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান ড. শারমিন আক্তার শুভর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
জানা গেছে, গতকাল শনিবার রাতে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার বৌলতলী গ্রামে নিজ বাড়িতে শুভর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেন স্বজনেরা। শুভ বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি বৌলতলী গ্রামের প্রয়াত সুখলাল বৈরাগী ও শেফালী বৈরাগী দম্পতির ছেলে। শৈশবে মা-বাবা হারানো শুভ তাঁর বোন ও ভগ্নিপতির আশ্রয়ে বেড়ে উঠেছিলেন।
মৃত্যুর আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক দীর্ঘ স্ট্যাটাসে শুভ তাঁর প্রেমিকার পরিবারের বিরুদ্ধে তাঁকে নির্যাতন ও অপবাদ দেওয়ার অভিযোগ করেন। ১ জানুয়ারি শুভ লেখাটি ফেসবুকে পোস্ট করেন। ফেসবুক পোস্ট থেকে জানা গেছে, কোটালীপাড়া উপজেলার একটি গ্রামের এক তরুণীর সঙ্গে শুভর দুই বছরের বেশি সময় ধরে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। গত ৩১ ডিসেম্বর রাতে ওই তরুণীর জন্মদিনে তাঁকে সরাসরি শুভেচ্ছা জানাতে তাঁদের বাড়িতে যান শুভ।
সেখানে তরুণীর পরিবারের সদস্যরা তাঁকে ধরে প্রচণ্ড মারধর করে।
শুভ জানান, সম্পর্কের কথা স্বীকার করার পরেও তরুণীর জেঠাসহ পরিবারের সদস্যরা তাঁকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে জোরপূর্বক একটি ‘মিথ্যা ভিডিও’ ধারণ করেন। সেখানে তাঁকে দিয়ে স্বীকার করানো হয়, তিনি ওই বাড়িতে ‘চুরি’ করতে গিয়েছিলেন। পরবর্তী সময় এই চুরির অপবাদ শুভর এলাকায় ছড়িয়ে দিয়ে তাঁকে সামাজিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন করা হয়।
ফেসবুক স্ট্যাটাসে শুভ লিখেছেন, ‘তারা সত্যকে আড়াল করে আমাকে মিথ্যা চোর অপবাদ দিয়ে সকলের কাছে দোষী করেছে। এতে আমার মানসম্মান নষ্ট হয়েছে। আমি কারো সামনে মুখ দেখাতে পারবো না। তারা আমাকে জানে মারার চেয়েও বেশি মেরে ফেলেছে।’ শুভ তার মৃত্যুর জন্য প্রেমিকা, তাঁর বাবা, কাকা ও জেঠুকে সরাসরি দায়ী করে গেছেন।
শুভর মৃত্যুতে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সহপাঠীরা এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।