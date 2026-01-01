মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলি এসে পড়ল নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তের বাড়িতে

মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলি এসে পড়ল বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম সীমান্তবর্তী একটি বাড়ির শোয়ার কক্ষে। ওই গুলির খোসাটি উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত ৩টার দিকে সীমান্তের ৩২ নম্বর পিলারের অদূরে ঘুমধুম বেতবুনিয়া সীমান্ত এলাকায়।
বাড়ির মালিক নুরুল আমিন ফারুকি বলেন, এ ঘটনায় তিনি আর তার স্ত্রী অল্পের জন্যে রক্ষা পেয়েছেন।
ঘুমধুম হেডম্যান পাড়া নামক স্থানের বাসিন্দা নুরুল আমিন ফারুকী জানান, বাড়ির টিনের চালায় একে-৪৭ রাইফেলের ১টি গুলি এসে পড়লে সেটি চালা ভেদ করে শোয়ার কক্ষে এসে পড়ে। বিষয়টি জানানো হলে পুলিশ এসে একটি বুলেট উদ্ধার করে।
নুরুল আমিন ফারুকী জানান, এ ঘটনার পর ঘুমধুম পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ জাফর ইকবাল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।
নাইক্ষ্যংছড়ি থানার ওসি আবদুল বাতেন মৃধা বলেন, বুলেটটি রাইফেলের গুলির অংশ বিশেষ বলে ধারণা করা হচ্ছে, যেটি সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এটি সীমান্তের ওপার থেকে হয়তো এসেছে।