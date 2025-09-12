সুন্দরবনে বনদস্যুদের কবল থেকে ৯ জেলেকে উদ্ধার, অস্ত্রসহ আটক ২

সুন্দরবনে বনদস্যু রাঙ্গা বাহিনীর কবল থেকে ৯ জেলেকে উদ্ধার করেছে কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোন মোংলা। এ সময় দুই বনদস্যুকে আটক করা হয়।
আজ শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকালে সুন্দরবনের আদাছগি এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে দুটি একনলা বন্দুক, দুই রাউন্ড তাজা কার্তুজ, আট রাউন্ড ফাঁকা কার্তুজ, তিনটি দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির সরঞ্জামাদি এবং একটি দেশীয় অস্ত্র জব্দ করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন বাগেরহাটের রামপাল উপজেলার পেড়িখালি গ্রামের বনদস্যু নাসির মোল্লা (৩১) এবং খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার ঢাইংমারি গ্রামের মিন্টু সরদার (৪০)।
উদ্ধার জেলেরা হচ্ছেন খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার পানখালি গ্রামের মো. রমজান মোড়ল, শামীম শেখ, হান্নান শেখ, আবু হুরাই, আজগার শেখ, আতাউর শেখ, আইয়ুব আলী শেখ, মো. ইউনুস, কয়রা উপজেলার বাঘবা গ্রামের জাফর মল্লিক এবং বাটিয়াঘাটা উপজেলার বারভূঁইয়া গ্রামের মো. শুক্কুর আলী শেখ।
উদ্ধার জেলেরা জানান, ৩ সেপ্টেম্বর মাছ ও কাঁকড়া ধরতে তাঁরা সুন্দরবনে গিয়েছিলেন। মাছ ও কাঁকড়া ধরা শেষে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে ফেরার সময় রাঙ্গা বাহিনী তাঁদের আটক করে এবং মুক্তিপণ দাবি করে।
কোস্ট গার্ডের যুদ্ধজাহাজ বিসিজিএস স্বাধীন বাংলার নির্বাহী কর্মকর্তা লে. মো. তানভীর উদ্দিন প্রান্ত বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুই দস্যুকে আটক করা হয়েছে। জিম্মি করে রাখা ৯ জেলেকে উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার জেলেদের স্বজনদের কাছে হস্তান্তর ও দস্যুদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানান কোস্ট গার্ডের এ কর্মকর্তা।