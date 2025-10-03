হোম > সারা দেশ > বাগেরহাট

বাগেরহাটে দুর্বৃত্তের হামলায় বিএনপি নেতা নিহত

বাগেরহাট প্রতিনিধি

হায়াত উদ্দিন। ছবি: সংগৃহীত

বাগেরহাটে দুর্বৃত্তের হামলায় হায়াত উদ্দিন (৪২) নামের এক বিএনপি নেতা নিহত হয়েছেন। তিনি ভোরের চেতনা নামক একটি পত্রিকার রিপোর্টার হিসেবে বাগেরহাটে কাজ করতেন বলে জানা গেছে।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় শহরের হাড়িখালি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। তবে কারা এবং কী কারণে তাঁর ওপর হামলা চালিয়েছে এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো তথ্য জানাতে পারেনি পুলিশ।

হামলার পর গুরুতর আহত অবস্থায় খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত হায়াত উদ্দিন বাগেরহাট শহরের হাড়িখালি এলাকার মৃত নিজাম উদ্দিনের ছেলে। এ ছাড়া সম্প্রতি তিনি বাগেরহাট পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক পদে নির্বাচন করেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে বাগেরহাট মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদ-উল-হাসান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘এইমাত্র মারা যাওয়ার খবর শুনেছি। তাঁর বাড়িতে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। হত্যার কারণ অনুসন্ধানে পুলিশ কাজ শুরু করেছে।’

