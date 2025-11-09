হোম > সারা দেশ > বাগেরহাট

গৃহবধূর বদনাও নিয়ে গেল এনজিও

বাগেরহাট ও চিতলমারী প্রতিনিধি

বাগেরহাটের চিতলমারীতে একটি এনজিওর কর্মীদের বিরুদ্ধে শ্রাবণী হীরা (২২) নামের এক গৃহবধূর সোনার আংটি, নাকফুল ও পিতলের বদনা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সময়মতো ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় ওই এনজিওর এক কর্মী পাস বইয়ে আংটি বাবদ আট হাজার ও বদনা বাবদ ১ হাজার ৫০০ টাকা জমা করেছেন।

গতকাল শনিবার এ ঘটনার একটি ভিডিও ক্লিপ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় সমালোচনার সৃষ্টি হয়।

উপজেলার আড়ুয়াবর্ণি গ্রামের গৃহবধূ শ্রাবণী হীরা কান্নাজড়িতকণ্ঠে স্থানীয় সাংবাদিকদের জানান, তিনি ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের (ডিএফইডি) চিতলমারী শাখা থেকে ৪০ হাজার টাকা ঋণ নেন। লাভসহ তাঁর ৪৫ হাজার ১২০ টাকা পরিশোধ করার কথা ছিল। কিন্তু সামান্য কিছু টাকা বাকি থাকতে তাঁর স্বামী রিপন কাজের জন্য এলাকা ছাড়েন

এরপর কয়েকটি কিস্তি খেলাপি হলে গত ২৯ অক্টোবর সকাল ১০টায় ওই এনজিওর কর্মীরা তাঁকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যান। অফিসে নিয়ে তাঁকে ও তাঁর তিন বছরের কন্যাশিশুকে একটি কক্ষে তালাবদ্ধ করে রাখেন। পরে এনজিওর কর্মী ও কর্মকর্তারা ফিল্ড থেকে ফিরে বিকেলে জোরপূর্বক শ্রাবণী হীরাকে দিয়ে দুটি ফাঁকা স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করিয়ে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে বাধ্য করে হাতের আংটি, নাকফুল ও পিতলের একটি বদনা নিয়ে ভিডিও ধারণ করে রাখেন। এ সময় তাঁর শিশুটি ক্ষুধায় ছটফট করছিল। ভয়ে তিনি কাউকে কিছু বলতে পারেননি।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের (ডিএফইডি) চিতলমারী শাখার ম্যানেজার বাসুদেব দেবনাথ বলেন, ‘গৃহবধূ শ্রাবণীর কিস্তি খেলাপি ছিল। তার কাছ থেকে নাকফুল নেওয়ার বিষয়টি শুনেছি। ঘটনাটি আমরা খতিয়ে দেখব।’

সম্পর্কিত

ফকিরহাটে বাসের চাপায় পথচারী শিশু নিহত

পশুর নদে পর্যটকবাহী নৌকা উল্টে প্রবাসী নারী নিখোঁজ

বাগেরহাটে বাস-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে নিহত দুই

রাস উৎসবে সুন্দরবন থেকে আটক ৩২ জন কারাগারে

মাছ ব্যবসায়ীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার, পরিবারের দাবি হত্যাকাণ্ড

সভা শেষে ফেরার পথে ট্রাকচাপায় ৩ বিএনপি কর্মী নিহত

সুন্দরবনের দুবলার চরে তিন দিনব্যাপী রাস উৎসব শুরু

ট্রলারে বন বিভাগের পতাকা নিয়ে হরিণশিকারিদের প্রস্তুতি

‘বিএনপি ক্ষমতায় এলে আ.লীগ কর্মীরা নিরাপদে থাকবে’

স্বামীকে ভিডিও কলে রেখে নারীর আত্মহত্যার চেষ্টা, হাসপাতালে মৃত্যু
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা