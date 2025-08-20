স্ত্রীরা সাধারণত আজীবন পেনশন পাওয়ার অধিকারী

মারা যাওয়ার আগে আমাদের দুই বোনের নামে পেনশন নমিনি লিখে দিয়েছিলেন বাবা। আইন অনুযায়ী সন্তানদের পেনশন ১৫ বছর পর্যন্ত দেওয়া হয়। কিন্তু সন্তানদের বিবাহ হলে পেনশন পাওয়ার অধিকার থাকে না। দুই বোনের বিবাহ হয়ে গেলে কি পেনশন মায়ের নামে ট্রান্সফার করা যাবে? সে ক্ষেত্রে মা কি সারা জীবন পেনশন পাবেন?
মরিয়ম হাবিব, চুয়াডাঙ্গা
নমিনি হিসেবে মেয়েরা থাকলে সরকারি বা বেসরকারি পেনশন স্কিম অনুযায়ী, অবিবাহিত বা অপ্রাপ্তবয়স্ক (সাধারণত ১৮ বা ২৫ বছর পর্যন্ত) মেয়ে বা ছেলেরা পেনশন পেয়ে থাকে।
বিবাহ হয়ে গেলে মেয়ে বা ছেলেরা আর পরিবারের পেনশনের দাবিদার থাকে না। কিছু ক্ষেত্রে শুধু অবিবাহিত মেয়ে বা প্রতিবন্ধী সন্তানেরা সারা জীবন পেনশন পেতে পারে। স্ত্রী জীবিত থাকলে স্বামীর প্রথম অধিকার থাকে স্ত্রীর ওপর। অর্থাৎ স্ত্রীরা সাধারণত আজীবন পেনশন পাওয়ার অধিকারী। যদি আপনার বাবা মৃত্যুর আগে নমিনি পরিবর্তন করে কেবল মেয়েদের নাম দিয়ে থাকেন, তবু আইনের দৃষ্টিতে ‘এলিজিবল ফ্যামিলি মেম্বার’ হিসেবে মায়ের অধিকার মেয়েদের ওপরে।
মেয়েদের যখন বিবাহ হয়ে যাবে, তখন তাদের পেনশনের অধিকার শেষ হবে। পেনশন মায়ের নামে ট্রান্সফার হয়ে যাবে। সাধারণত সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, আপনার মা যত দিন বেঁচে থাকবেন, তত দিন পরিবারের সদস্য হিসেবে পেনশন পাবেন। তবে কিছু স্কিমে ‘ফুল পেনশন’ অর্থাৎ, যত দিন না পুনর্বিবাহ করছেন এবং ‘এনহেন্সড পেনশন’ অর্থাৎ নির্দিষ্ট কিছু বছর পর্যন্ত পেনশনের আলাদা ধাপ থাকতে পারে।
আপনারা যে অফিস বা বিভাগ থেকে পেনশন পাচ্ছেন (যেমন সরকারি কর্মচারী হলে ট্রেজারি বা এজি অফিস, ব্যাংক কর্মচারী হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক) সেখানে যোগাযোগ করুন। তারা পেনশনের নিয়ম অনুসারে লিখিতভাবে জানাবে, কে বর্তমানে সুবিধাভোগী হবে।
পরামর্শ দিয়েছেন: ব্যারিস্টার ইফফাত গিয়াস আরেফিন,অ্যাডভোকেট বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট