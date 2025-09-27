৩৪ বছর নখ না কেটে গিনেস রেকর্ডে নাম লেখালেন ভিয়েতনামের শিল্পী

বাংলাদেশে চুল-দাঁড়ি বা হাতের নখ বড় হলে রাস্তা-ঘাটেই কেটে দেওয়া হচ্ছে। এরই মধ্যে ভিয়েতনামের ‘নাম দিন’ প্রদেশের শিল্পী লু কং হুয়েন ৩৪ বছর ধরে নখ না কেটে গিনেস রেকর্ড বুকে নাম লিখিয়েছেন। বিশ্বের পুরুষদের মধ্যে দুই হাতে সবচেয়ে লম্বা নখের মালিক এখন তিনি।
গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস অনুযায়ী, তার নখের মোট দৈর্ঘ্য দাঁড়িয়েছে ৫৯৪ দশমিক ৪৫ সেন্টিমিটার বা প্রায় ১৯ ফুট ৬ ইঞ্চি—যা একটি পূর্ণবয়স্ক জিরাফের উচ্চতার চেয়েও বেশি।
হুয়েন ৩৪ বছর আগে নখ কাটা বন্ধ করেন। প্রথমে তিনি বাবার মতো শামান বা আধ্যাত্মিক পুরোহিত হওয়ার স্বপ্নে নখ বাড়াতে থাকেন। পরে সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত না হলেও নখ আর কাটেননি। তিনি বলেন, ‘এগুলো কেটে ফেললে শারীরিক ও মানসিকভাবে ভীষণ অস্বস্তি লাগে।’
গিনেসের প্রধান সম্পাদক ক্রেইগ গ্লেনডে এ বছরের শুরুতে হুয়েনের বাড়িতে গিয়ে নখ মাপেন। প্রতিটি পাক আর বাঁক বরাবর সুতো টেনে মাপ নেওয়া হয়। বাম হাতের নখ ৩৮৮ দশমিক ৮৫ সেন্টিমিটার, আর ডান হাতের নখ ২০৫ দশমিক ৬ সেন্টিমিটার লম্বা। সবচেয়ে লম্বা নখটি তার বাঁ হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে—১২৭ দশমিক ৫ সেন্টিমিটার (৪ ফুট ২ ইঞ্চি)।
রঙিন রঙে মোড়া এই নখ নিয়েই হুয়েন দেয়ালে দেয়ালে অসাধারণ মুরাল আঁকেন। মানুষ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে— ‘এত লম্বা নখ নিয়েও কীভাবে এত সুন্দর আঁকেন?’
তবে এই জীবনধারার জন্য তাকে অনেক সতর্ক থাকতে হয়। বৃষ্টিতে নখ ভিজতে দেন না, কারণ ভিজে গেলে নখ নরম হয়ে ভেঙে যেতে পারে। ভিড় জায়গায় মানুষ ধাক্কা দিলে নখ ভাঙার ঝুঁকি থাকে। পোশাক বদলানো বা ঘুমানোর সময়ও তাকে ভীষণ সাবধানে চলাফেরা করতে হয়।
হুয়েনের স্ত্রী থি থুয়ান সবসময় তাকে সাহায্য করেন। কাপড় পরানো থেকে শুরু করে রঙতুলি হাতে দেওয়াসহ নানা কাজে। সমালোচনার মুখে তিনি বলেন, ‘এটা আমার পছন্দ। স্ত্রী না থাকলে এতদিন এগুলো রাখতে পারতাম না।’
গিনেস রেকর্ড বইয়ের ২০২৬ সংস্করণে হুয়েনের নাম উঠবে। গিনেস রেকর্ডের কর্মকর্তা গ্লেনডে বলেন, ‘অনেক বছর পর আবার এই রেকর্ডের নতুন ধারক পাওয়া গেল। হুয়েন শুধু একজন শিল্পীই নন, আধ্যাত্মিক এক মানুষও। তার পরিবার আমাদের ভীষণ আন্তরিকভাবে স্বাগত জানিয়েছে।’
১৯৬০ সালে প্রথমবার এই রেকর্ড গিয়েছিল এক চীনা পুরোহিতের দখলে। হুয়েনের নাম সেই ঐতিহ্যকেই নতুনভাবে ফিরিয়ে আনলেন।