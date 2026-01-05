কেজিপ্রতি ১৬ লাখ টাকা, জাপানে রেকর্ড দামে বিক্রি হলো একটি টুনা

জাপানের টোকিওতে ঐতিহ্যবাহী নববর্ষের মাছ নিলামে ইতিহাস গড়ল একটি বিশালাকার ব্লুফিন টুনা। সোমবার (৫ জানুয়ারি) ভোরে টোকিওর টয়োসু ফিশ মার্কেটে অনুষ্ঠিত নিলামে বিক্রি হওয়া ওই প্যাসিফিক ব্লুফিন টুনাটির ওজন ছিল ২৪৩ কেজি। এটি বিক্রি হয়েছে রেকর্ড ৫১ কোটি ইয়েনে—বাংলাদেশি মুদ্রায় যা ৩৯ কোটি টাকারও বেশি।
যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ইনডিপেনডেন্ট জানিয়েছে, নিলামের প্রধান আকর্ষণ হয়ে ওঠা ওই টুনাটি কিনেছে কিয়োমুরা করপোরেশন। প্রতিষ্ঠানটির মালিক কিয়োশি কিমুরা জাপানের জনপ্রিয় সুশি রেস্তোরাঁ চেইন ‘সুশি জানমাই’-এর পরিচালক।
নববর্ষের এই মর্যাদাপূর্ণ নিলামে নিয়মিতভাবেই সর্বোচ্চ দরদাতা হিসেবে পরিচিত কিমুরা। এবার তিনি নিজেই নিজের আগের রেকর্ড ভেঙেছেন। আগের রেকর্ড অনুযায়ী, ২০১৯ সালে তিনি একটি টুনা কিনেছিলেন ৩৩ কোটি ৪০ লাখ ইয়েনে।
জানা গেছে, এবারের নিলামে রেকর্ড দামে বিক্রি হওয়া টুনাটি ধরা পড়েছে জাপানের উত্তরের ওমা উপকূলে। অঞ্চলটি উচ্চমানের টুনার জন্য বিশ্বজুড়ে সমাদৃত। এই মাছটির কেজিপ্রতি দাম পড়েছে প্রায় ২১ লাখ ইয়েন—বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রতি কেজির দাম পড়েছে প্রায় ১৬ লাখ ৩৯ হাজার টাকা।
টয়োসু ফিশ মার্কেটে ভোর-বেলার নিলামে প্রতিদিনই শত শত টুনা বিক্রি হয়। তবে ওমা অঞ্চলের টুনার দাম সাধারণত অন্যগুলোর তুলনায় অনেক বেশি হয়। বিশেষ করে, নববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত নিলামে প্রতীকী মর্যাদা, প্রচারমূল্য এবং ঐতিহ্যের কারণে দর অস্বাভাবিকভাবে চড়া হয়।
সুশি ও সাশিমির জন্য ব্যাপক জনপ্রিয়তার কারণে একসময় প্যাসিফিক ব্লুফিন টুনা প্রজাতিটি বিলুপ্তির ঝুঁকিতে পড়েছিল। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সংরক্ষণমূলক উদ্যোগ ও নিয়ন্ত্রিত মাছ ধরার ফলে এর মজুত ধীরে ধীরে পুনরুদ্ধার হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।
নববর্ষের এই নিলাম শুধু মাছ কেনাবেচার ঘটনা নয়, বরং জাপানের খাদ্যসংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতার এক অনন্য প্রদর্শনী হিসেবেও বিবেচিত হয়ে থাকে।