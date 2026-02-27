হোম > ল–র–ব–য–হ

রাস্তার পাশে ময়লা ফেলতে কুকুরকে প্রশিক্ষণ, সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়লেন মালিক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

বেআইনিভাবে রাস্তার ধারে ময়লা ফেলতে পোষা কুকুরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন এক ব্যক্তি। ছবি: স্ক্রিনশট

সিসিটিভি ক্যামেরার চোখ ফাঁকি দিয়ে রাস্তার ধারে ময়লা ফেলতে পোষা কুকুরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক মালিকের বিরুদ্ধে। ইতালির সিসিলি দ্বীপের কাতানিয়া শহরের সান জর্জিও জেলায় এই অদ্ভুত ঘটনাটি ঘটেছে। এ নিয়ে স্থানীয় প্রশাসনে চলছে তোলপাড়, আলোচনায় মজেছে নেটিজেনরা।

স্থানীয় পুলিশের মুক্তি দেওয়া একটি ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, একটি ছোট কুকুর মুখে করে আবর্জনার ব্যাগ নিয়ে সান জর্জিও জেলার একটি রাস্তা দিয়ে আপন মনে হেঁটে যাচ্ছে। কিছু দূর যাওয়ার পর সেটি নির্দিষ্ট একটি জায়গায় ব্যাগটি ফেলে দিয়ে চলে আসে। পরপর দুই দিন একইভাবে কুকুরটিকে ময়লা ফেলতে দেখে প্রশাসনের সন্দেহ হয়।

কাতানিয়া পৌর কর্তৃপক্ষ তাদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে জানিয়েছে, ভিডিওতে যে দৃশ্য দেখা গেছে তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ খুব কম। তাদের মতে, মালিক নিজে ময়লা ফেলতে গিয়ে সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ার ভয়েই বুদ্ধি খাটিয়ে কুকুরটিকে এই কাজ শিখিয়েছেন। অবৈধভাবে আবর্জনা ফেলা বা ‘ফ্লাই টিপিং’ ইতালিতে একটি গুরুতর অপরাধ, যা নিয়ন্ত্রণে বর্তমানে নজরদারি ক্যামেরা ও কঠোর আইন ব্যবহার করা হচ্ছে।

পৌর কর্তৃপক্ষ ফেসবুক পোস্টে আরও লিখেছে, ‘উদ্ভাবনী ক্ষমতা কখনোই অসভ্যতার অজুহাত হতে পারে না। শহর ও পরিবেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা প্রত্যেকের দায়িত্ব।’

ইতালিতে যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা একটি পুরোনো সমস্যা। কর্তৃপক্ষ দীর্ঘদিন ধরে এই প্রবণতা বন্ধের চেষ্টা করছে। তবে কুকুরের মাধ্যমে ময়লা ফেলার এই ঘটনাটি কর্মকর্তাদের অবাক করেছে। যদিও সংশ্লিষ্ট মালিকের বিরুদ্ধে কোনো আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না, তা ওই পোস্টে স্পষ্ট করা হয়নি। তবে ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসার পর পরিবেশ সচেতন মহলে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

তথ্যসূত্র: বিবিসি

সম্পর্কিত

১০৯ বছর আগে ৩৫ হাজার রুপি ঋণ ব্রিটিশ সরকারের, উদ্ধারে আইনের দ্বারস্থ দাতার পরিবার

কফি কিনতে গিয়ে ‘বিশ্বের সবচেয়ে ধনী’ হয়ে গেলেন এই নারী!

দ্বীপে কামোন্মত্ত পুরুষদের অত্যাচারে পাহাড়চূড়া থেকে লাফ, বিলুপ্তির পথে স্ত্রী কচ্ছপ

বালিতে ভাইরাল বিকিনি চুরি, ক্ষমা চাইলেন অস্ট্রেলিয়ার মডেল

ভিডিও বানাতে গিয়ে ‘ডেভিল কাঁকড়া’ খেয়ে ফুড ভ্লগারের মৃত্যু

এক সকালে ছেলেকে জুতা পরাতে গিয়ে বুঝলেন, দৃষ্টিশক্তি হারাচ্ছেন বাবা

অলিম্পিকে বেশি সময় উড়তে ‘পুরুষাঙ্গে ইনজেকশন’ নিচ্ছেন স্কি জাম্পাররা

চারবার লটারিতে ২ কোটি ডলার, গণিতে পিএইচডিধারী বলেই কি সম্ভব হলো

এক গ্রামের ২১ বন্ধু জিতলেন লটারি, প্রত্যেকে পাবেন ৮৪ কোটি টাকা

বিক্রি হয়ে যাচ্ছে গোটা একটি শহর, কী হবে ৫ বাসিন্দার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা