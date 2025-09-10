অ্যাপলের নতুন চমক আইফোন এয়ার: ডিজাইনার বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আবিদুর

প্রযুক্তি বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান অ্যাপল তাদের নতুন ও সবচেয়ে পাতলা স্মার্টফোন, আইফোন এয়ার, উন্মোচন করেছে। এই নতুন ডিভাইসটিকে ‘ভবিষ্যতের একটি টুকরো’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন এর প্রধান শিল্প ডিজাইনার আবিদুর চৌধুরী। সম্পূর্ণ টাইটানিয়াম ধাতুতে মোড়া এই স্মার্টফোনের ২৫৬ জিবি মডেলের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৯৯৯ মার্কিন ডলার।
আইফোন এয়ারের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এর পাতলা গড়ন। এটি আগের মডেলগুলোর তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ কম পুরু। এতে রয়েছে একটিমাত্র ক্যামেরা, যা টেলিফটো লেন্স এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) ব্যবহার করে ছবি তোলার মান উন্নত করে। যদিও এর ব্যাটারি ছোট, ব্যাটারি-সেভিং সফটওয়্যার ব্যবহারের কারণে এটি সারা দিনের ব্যাটারি লাইফ দিতে সক্ষম। অ্যাপলের এই বাঙালি ডিজাইনার কুপার্টিনোতে ডিভাইসটির লঞ্চ ইভেন্টে বলেন, ‘এটি এমন একটি প্যারাডক্স যা আপনাকে বিশ্বাস করার জন্য হাতে ধরে দেখতে হবে।’
কে এই আবিদুর চৌধুরী?
আবিদুর চৌধুরীর জন্ম লন্ডনে। সেখানেই বেড়ে ওঠা। বর্তমানে সান ফ্রান্সিসকোতে বসবাস করছেন। তিনি নিজেকে একজন সমস্যা সমাধানকারী হিসেবে পরিচয় দেন এবং এমন পণ্য তৈরি করতে চান যা ছাড়া মানুষ চলতে পারে না। তিনি লন্ডনের লাফবারো ইউনিভার্সিটি থেকে প্রোডাক্ট ডিজাইন অ্যান্ড টেকনোলজিতে ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্জন করেন।
আবিদুর চৌধুরীর লিঙ্কডইন প্রোফাইল অনুযায়ী, তিনি ক্যামব্রিজ কনসালট্যান্টস এবং কার্ভেন্টা-এর মতো সংস্থায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন ইন্টার্ন এবং লেয়ার ডিজাইনের nqgoc ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনার হিসেবে কাজ করেছেন।
আবিদুর চৌধুরী ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে আসার আগে লন্ডনে কিছুক্ষণ ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করেন এবং ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে অ্যাপলের সঙ্গে কাজ শুরু করেন। তিনি প্রায় সাত বছর ধরে অ্যাপলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনার হিসেবে কাজ করছেন।
বেশ কয়েকটি প্রতিবেদন অনুসারে, আবিদুর চৌধুরী বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত।
ছাত্রজীবনেই আবিদুর চৌধুরী বেশ কয়েকটি মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার লাভ করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো থ্রিডি হাবস স্টুডেন্ট গ্র্যান্ট, জেমস ডাইসন ফাউন্ডেশন বার্সারি এবং রেড ডট ডিজাইন অ্যাওয়ার্ড। ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে তিনি কুপার্টিনোতে অ্যাপলের শিল্প ডিজাইনার হিসেবে কাজ করছেন এবং নতুন আইফোন এয়ারসহ বিভিন্ন উদ্ভাবনী পণ্য ডিজাইনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
আইফোন এয়ার এবং আইফোন ১৭ সিরিজ
আইফোন এয়ারকে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে স্লিম বা পাতলা আইফোন হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এর নকশাকৃত ক্যামেরা প্ল্যাটফর্মটি ক্যামেরা, চিপসেট এবং সিস্টেম মডিউলগুলোকে এমনভাবে সমন্বয় করে তৈরি করা হয়েছে, যাতে বাকি স্থানে উচ্চ-ঘনত্বের ব্যাটারি বসানো যায়। এর এআই-চালিত ফটোগ্রাফি এবং ব্যাটারি অপটিমাইজেশন সফটওয়্যার এটিকে বড় মডেলগুলোর মতোই পারফরম্যান্স দিতে সাহায্য করে।
আইফোন এয়ারের পাশাপাশি অ্যাপল নতুন আইফোন ১৭, আইফোন ১৭ প্রো এবং আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স মডেলগুলোও উন্মোচন করেছে। এই সিরিজটিতে আরও উন্নত ক্যামেরা, নতুন অ্যাপল এ১৯ প্রো চিপ এবং বড় ডিসপ্লে রয়েছে।
খুব শিগগিরই মডেলগুলোর জন্য প্রাক-ক্রয়াদেশ (প্রি-অর্ডার) শুরু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।