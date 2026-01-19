হোম > প্রযুক্তি

১২০ গুণ জুমের মোবাইল আনল অপো

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

দেশের বাজারে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করল অপো রেনো ১৫ সিরিজ ফাইভজি। বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই স্মার্টফোন সিরিজটি উন্মোচন করা হয়। এই সিরিজের প্রধান আকর্ষণ ১২০ এক্স জুম সক্ষমতা।

ক্যামেরা ও ফিচার ‘লাইভ ওয়াইড’ স্লোগান নিয়ে আসা এই সিরিজের ক্যামেরায় রয়েছে ‘গোল্ডেন সেলফি অ্যাঙ্গেল’। এর ০.৬x আল্ট্রা-ওয়াইড ফ্রন্ট ক্যামেরা ১০০ ডিগ্রি ফিল্ড অব ভিউ নিশ্চিত করে। এ ছাড়া এতে রয়েছে ৩.৫x টেলিফটো পোর্ট্রেট লেন্স এবং ৪কে এইচডিআর আল্ট্রা-স্টেডি ভিডিও সুবিধা।

অপো বাংলাদেশ অথোরাইজড এক্সক্লুসিভ ডিস্ট্রিবিউটরের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডেমন ইয়াং বলেন, ‘রেনো ১৫ সিরিজ ফাইভজি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে ব্যবহারকারীরা প্রতিটি ফ্রেমে তাদের বিশ্বকে আরও বিস্তৃতভাবে ধারণ করতে পারেন।’

রেনো ১৫ সিরিজের দুটি ভেরিয়েন্ট পাওয়া যাচ্ছে:

অপো রেনো ১৫ ফাইভজি (১২ / ২৫৬ জিবি) : অরোরা হোয়াইট ও টোয়াইলাইট ব্লু রঙে, দাম ৭৯ হাজার ৯৯০ টাকা।

অপো রেনো ১৫ এফ ফাইভজি (৮ / ২৫৬ জিবি) : অরোরা ব্লু ও টোয়াইলাইট ব্লু রঙে, দাম ৫৪ হাজার ৯৯০ টাকা।

পাশাপাশি অপো প্যাড এসই এবং অপো প্যাড ৩ যথাক্রমে ৩১ হাজার ৯৯০ টাকা এবং ৫৯ হাজার ৯৯০ টাকায় বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।

সম্পর্কিত

বিজ্ঞাপন দেখাবে চ্যাটজিপিটি

মাস্কের এআই কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করলেন সাবেক প্রেমিকা

চীনে সমাধিতে মিলল ২০০০ বছর আগের ‘কম্পিউটার’, বদলে যেতে পারে প্রযুক্তির ইতিহাস

ফ্রিল্যান্সারদের জন্য আইডি কার্ড চালু করল সরকার, আবেদন ফ্রি

আমদানি শুল্ক একলাফে ৬০ শতাংশ কমল, স্মার্টফোনের দাম কত কমবে

অভূতপূর্ব ‘কিল সুইচ’: যে কৌশলে স্টারলিংকের ইন্টারনেটও ঠেকিয়ে দিল ইরান

সিইএস-২০২৬: ৫ আলোচিত প্রযুক্তি

হারানো জিনিস খুঁজে পেতে দুই বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর উদ্ভাবন

আকাশপথে স্টারলিংক: রেকর্ড গড়ল কাতার এয়ারওয়েজ

চ্যাটজিপিটিকে কীভাবে প্রশ্ন করবেন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা