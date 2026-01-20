আইফোনের ক্যামেরার অজানা ফিচার

আইফোন ১৬ থেকে অ্যাপল একটি নতুন ক্যামেরা কন্ট্রোল যুক্ত করেছে। এটি মোবাইল ফোনের পাশে থাকা একটি বিশেষ ধরনের কন্ট্রোল। শুরুতে অনেকে ভেবেছিলেন, এটি পেশাদার ক্যামেরার মতো শাটার বাটনের কাজ করবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। তবু সঠিকভাবে ব্যবহার জানা থাকলে এই ক্যামেরা কন্ট্রোল বেশ কাজে লাগে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, অনেক ব্যবহারকারী ক্যামেরা কন্ট্রোল ঠিকমতো ব্যবহার করেন না, অনেক সময় ভুল করে চাপ পড়ে যায়।
ক্যামেরা ছাড়াও অন্য অ্যাপ খুলতে পারবেন
ক্যামেরা কন্ট্রোল শুধু আইফোনের ক্যামেরা চালু করার জন্য নয়; চাইলে সেটিংস থেকে এটি দিয়ে কিউআর কোড স্ক্যানার, ইনস্টাগ্রামের ক্যামেরা বা অন্য কোনো ক্যামেরা অ্যাপ সরাসরি চালু করা যায়। এ জন্য সেটিংস থেকে ক্যামেরা অপশনে গিয়ে ক্যামেরা কন্ট্রোল থেকে পছন্দের অ্যাপ নির্বাচন করতে হবে।
ম্যাগনিফায়ার: লেখা বড় করে দেখার সহজ উপায়
চশমা সঙ্গে না থাকলে ছোট লেখা পড়তে কষ্ট হয়। এ সমস্যার সমাধানে আইফোনের ম্যাগনিফায়ার অ্যাপ খুবই উপকারী। ক্যামেরা কন্ট্রোল চাপ দিয়ে ম্যাগনিফায়ার চালু করা যায়। এটি দিয়ে লেখা বড় করে দেখা, ছবি তোলা, এমনকি অন্ধকারে ফ্ল্যাশলাইটও চালু করা যায়।
ছবি তুলে প্রশ্ন করুন চ্যাটজিপিটিকে
আইফোনের ভিজ্যুয়াল ইন্টেলিজেন্স ফিচার দিয়ে কোনো কিছুর ছবি তুললে সেটি দেখে চ্যাটজিপিটি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে। এ জন্য শুধু ক্যামেরা কন্ট্রোল বোতামটি কিছুক্ষণ চেপে ধরলেই ফিচারটি চালু হয়। যেমন কোনো পাখি, গাছ, বস্তু বা লেখা কী, তা জানতে ছবি তুললেই এআই তার ব্যাখ্যা করে দেয়। যদিও চ্যাটজিপিটি নিজেই ছবি বিশ্লেষণ করতে পারে। তবে আইফোনের বিশেষত্ব হলো, এই সুবিধা সরাসরি মোবাইল ফোনের ক্যামেরা
ও সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। ফলে আলাদা অ্যাপ খুলে ছবি আপলোড না করে এক বোতাম চেপে দ্রুত ছবি তুলে প্রশ্ন করা যায়।
ক্যামেরা অ্যাপে ক্যামেরা কন্ট্রোলের স্মার্ট ব্যবহার
ক্যামেরা চালু থাকা অবস্থায় ক্যামেরা কন্ট্রোলে হালকা চাপ দিলে একটি ছোট মেনু আসে। সেখানে আপনি—
ক্যামেরা কন্ট্রোল দিয়ে ছবির উজ্জ্বলতা সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ছবি বেশি উজ্জ্বল হলে কমানো, আবার অন্ধকার হলে বাড়ানো সম্ভব। ভালো ছবি তোলার জন্য এটি কার্যকর ফিচারগুলোর মধ্যে একটি।
যদিও ক্যামেরা কন্ট্রোল এখনো পেশাদার ক্যামেরার মতো পুরোপুরি কাজ করে না, তবে ঠিকভাবে ব্যবহার করলে এটি আইফোনের ক্যামেরা অভিজ্ঞতাকে অনেক বেশি সুবিধাজনক করে তোলে। ভবিষ্যতে অ্যাপল আরও উন্নত ফিচার যোগ করবে, এই আশাই করছেন ব্যবহারকারীরা।
সূত্র: টেক রাডার