বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালেই দেখা যাবে মেসি-রোনালদো দ্বৈরথ, যদি...

দুই দশক ধরে সেরার প্রশ্নে সবার আগে উঠে আসছে লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর নাম। ঈর্ষণীয় সব অর্জনের জন্য দুজনকে নিয়ে মাতামাতির শেষ নেই ভক্তদের। স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বকাপের মঞ্চে সময়ের দুই সেরা তারকার লড়াই দেখার অপেক্ষাটাও দীর্ঘদিনের। অবশেষে ২৩তম বিশ্বকাপে ফুরাতে পারে সেই অপেক্ষা।
গতকাল ওয়াশিংটন ডিসির কেনেডি ওভালে ২০২৬ বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠিত হলো। যেখানে তুলনামূলক সহজ গ্রুপেই পড়েছে আর্জেন্টিনা ও পর্তুগাল। ‘জে’ গ্রুপে লা আলবিসেলেস্তেদের প্রতিপক্ষ আলজেরিয়া, অস্ট্রিয়া, জর্ডান। ‘কে’ গ্রুপে পর্তুগাল পেয়েছে উজবেকিস্তান ও কলম্বিয়াকে। বাকি একটি দল প্লে-অফ থেকে উঠে আসবে। ডিআর কঙ্গো, জ্যামাইকা, নিউ ক্যালিদোনিয়ার মধ্যে যেকোনো একটি দল এই গ্রুপে পর্তুগিজদের সঙ্গী হবে।
ড্রয়ের চিত্র বলছে, কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনা এবং পর্তুগালের লড়াইয়ের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। সে ক্ষেত্রে মিলতে হবে কিছু সমীকরণ। নিজেদের গ্রুপের সেরা হয়ে শেষ বত্রিশ এবং শেষ ষোলোতে উঠতে হবে এই দুই দলকে। সেখানেও জিততে হবে তাদের। তবেই সেমিফাইনালের লড়াইয়ে দেখা যাবে মেসি ও রোনালদোর দ্বৈরথ।
আলজেরিয়া, অস্ট্রিয়া, জর্ডানের মতো কম শক্তির দল গ্রুপে থাকায় সেরা হয়ে শেষ বত্রিশে যাওয়াটা কঠিন হবে না আর্জেন্টিনার জন্য। সেদিক থেকে কিছুটা কঠিন পরীক্ষা দিতে হতে পারে পর্তুগালকে। গ্রুপ পর্বে তাদের আসল লড়াইটা হবে কলম্বিয়ার বিপক্ষে। কলম্বিয়ানদের হারাতে পারলে গ্রুপের সেরা হয়ে পরের পর্বে পা রাখতে আর তেমন বাধা থাকবে না ইউরোপের দলটির জন্য।
২০২২ কাতার বিশ্বকাপে অপেক্ষা ফুরিয়েছে মেসির। মধ্যপ্রাচ্যের মাটিতে ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের সোনালি ট্রফি উঁচিয়ে ধরেন আটবারের ব্যালন ডি’অর জয়ী। এদিক থেকে এখনো অপূর্ণতা রয়ে গেছে রোনালদোর। অসংখ্য অর্জনের ভিড়ে একটি বিশ্বকাপ জেতার অপেক্ষা শেষ হয়নি সাত নম্বর জার্সিধারীর। আল নাসর তারকা যে তাই ২০২৬ বিশ্বকাপ জেতার সব রকম চেষ্টা করবেন, সেটা বলা বাহুল্য।