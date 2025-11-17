ভারত ম্যাচে জেতার নিশ্চয়তা দিলেন বাংলাদেশ কোচ

হামজা চৌধুরী-শমিত সোমকে পাওয়ার পরও কোচ হাভিয়ের কাবরেরা সমর্থকদের কৌশলে মন ভরাতে পারছেন না। একের পর এক ম্যাচে তাঁর সঙ্গে ব্যর্থ হচ্ছে বাংলাদেশও। প্রতিবার জয়ের আশ্বাস দিয়ে সেটা পূরণ করতে পারছেন না তিনি। তবে এবার নিশ্চয়তা দিয়েই বললেন জয় আসবে। আর সেটা ভারতের বিপক্ষে।
ঘরের মাঠে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের লড়াইয়ে কাল ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। ম্যাচ ঘিরে সমর্থক ও খেলোয়াড়দের মধ্যে যে উন্মাদনা তা টের পাচ্ছেন কাবরেরাও। তবে জিততে হলে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। সেই সতর্কবাণীও দিয়েছেন কোচ। রাজধানীর এক হোটেলে ম্যাচ পূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলনে কাবরেরা বলেন, ‘আমি মনে করি এই ম্যাচে অনেক আবেগ জড়িত। ডার্বির আবহটা সবার জন্যই বিশেষ। দলের আবেগ কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করি, সেটাই আসল। এই ম্যাচের গুরুত্ব আমাদের প্রেরণা দিচ্ছে। এটা ভালো। কিন্তু আমরা দল নিয়ে আলোচনা করেছি যে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করাটাও জরুরি, যাতে জিততে পারি।’
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ৪ ম্যাচে দুই পয়েন্ট নিয়ে আগেই ছিটকে গিয়েছে বাংলাদেশ। একটা জয় যে দলের চিত্র বদলে দিতে তা অজানা নয় কাবরেরার কাছে। নিশ্চয়তা দিয়ে তিনি বলেন, ‘আপনি যেমন বললেন, দল আসলে ফল পাচ্ছে না, অর্থাৎ জয় পাচ্ছে না। যা তারা পারফরম্যান্স অনুযায়ী পাওয়ার যোগ্য। দল আরও ভালো হচ্ছে, আরও উন্নতি করছে। আমরা এখন এমন দলগুলোকেও আধিপত্য দেখাচ্ছি, যারা র্যাঙ্কিংয়ে আমাদের ওপরে। তাই এটা ঘটবেই। শতভাগ ঘটবে। আর আমরা নিশ্চিত যে সেটা কালই ঘটবে।’
নেপালের বিপক্ষে শেষ মুহূর্তের গোলে ড্রয়ের হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয় বাংলাদেশের। কাবরেরা বলেন, ‘নেপাল খুব লো ব্লকে খেলেছিল। শুধু আমার না। ফুটবলে যখন এমন হয়, তখন সবার জন্যই কঠিন হয়ে যায়। তাই নেপালের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে যা হয়েছিল, সেটা পুরোপুরি স্বাভাবিক। দেখি কাল কী হয়। তবে সম্ভবত ভারত সেই দিক থেকে একটু বেশি আগ্রাসী হবে এবং তারা জয়ের জন্যই খেলতে নামবে। আমরা সে অনুযায়ী কাজ করেছি। আশা করি কাল সব ঠিকভাবে কাজে লাগবে।’