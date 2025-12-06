হোম > খেলা > ফুটবল

বিশ্বকাপে কার খেলা কবে দেখে নিন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বিশ্বকাপের সূচি ঘোষণা অনুষ্ঠানে ফিফা সভাপতি ও আর্জেন্টিনা কোচসহ অন্যান্যরা । ছবি: ফিফা

গতকাল ড্র হওয়ার পর আজ চূড়ান্ত হয়ে গেল ২০২৬ বিশ্বকাপের সূচি। ২০১০ বিশ্বকাপের মতো এবারও বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ খেলবে স্বাগতিক মেক্সিকো ও দক্ষিণ আফ্রিকা। একই দিন (১১ জুন) প্লে অফ ডি জয়ী দলের মুখোমুখি হবে দক্ষিণ কোরিয়া। আর্জেন্টিনা ১৬ জুন ও ব্রাজিল ১৯ জুন তাদের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে।

এক নজরে দেখে নিন বিশ্বকাপের সূচি

*নোট: এখানে ইস্টার্ন টাইম জোন দেওয়া আছে। বাংলাদেশ সময় থেকে যা ১০ ঘণ্টা পিছিয়ে আছে।

বিশ্বকাপ সূচি

নম্বর ম্যাচ ভেন্যু সময়

১১ জুন

১ মেক্সিকো-দক্ষিণ আফ্রিকা মেক্সিকো সিটি দুপুর৩টা

২ দক্ষিণ কোরিয়া-প্লে অফ ‘ডি’ গুয়াদালাহারা রাত ১০টা

১২ জুন

৩ কানাডা-প্লে অফ ‘এ’ টরোন্টো দুপুর ৩টা

৪ যুক্তরাষ্ট্র-প্যারাগুয়ে লস অ্যাঞ্জেলস রাত ৯টা

১৩ জুন

৫ হাইতি-স্কটল্যান্ড বস্টন রাত ৯টা

৬ অস্ট্রেলিয়া-প্লে অফ ‘সি’ ভ্যানকুভার রাত ১২টা

৭ ব্রাজিল-মরক্কো নিউইয়র্ক সন্ধ্যা ৬টা

৮ কাতার-সুইজারল্যান্ড সান ফ্রান্সিসকো দুপুর ৩টা

১৪ জুন

৯ আইভরি কোস্ট-ইকুয়েডর ফিলাডেলফিয়া সন্ধ্যা ৭টা

১০ জার্মানি-কুরাসাও হস্টন দুপুর ১টা

১১ নেদারল্যান্ডস-জাপান ডালাস বিকেল ৪টা

১২ প্লে অফ ‘বি’-তিউনিসিয়া মন্তেরে রাত ১০টা

১৫ জুন

১৩ সৌদি আরব-উরুগুয়ে মায়ামি সন্ধ্যা ৬টা

১৪ স্পেন-কেপ ভার্দে আটলান্টা দুপুর ১২টা

১৫ ইরান-নিউজিল্যান্ড লস অ্যাঞ্জেলস রাত ৯টা

১৬ বেলজিয়াম-মিসর সিয়াটল বিকেল ৩টা

১৬ জুন

১৭ ফ্রান্স-সেনেগাল নিউইয়র্ক দুপুর ৩টা

১৮ প্লে অফ ২-নরওয়ে বস্টন সন্ধ্যা ৬টা

১৯ আর্জেন্টিনা-আলজেরিয়া কানসাস সিটি রাত ৯টা

২০ অস্ট্রিয়া-জর্ডান সান ফ্রান্সিসকো রাত ১২টা

১৭ জুন

২১ ঘানা-পানামা টরোন্টো সন্ধ্যা ৭টা

২২ ইংল্যান্ড-ক্রোয়েশিয়া ডালাস বিকেল ৪টা

২৩ পর্তুগাল-প্লে অফ ১ হস্টন দুপুর ১টা

২৪ উজবেকিস্তান-কলম্বিয়া মেক্সিকো সিটি রাত ১০টা

১৮ জুন

২৫ প্লে অফ ‘ডি’জয়ী-দ. আফ্রিকা আটলান্টাদুপুর ১২টা

২৬ সুইজারল্যান্ড-প্লে অফ ‘এ’ লস অ্যাঞ্জেলস দুপুর ৩টা

২৭ কানাডা-কাতার ভ্যানকুভার সন্ধ্যা ৬টা

২৮ মেক্সিকো-দ. কোরিয়া গুয়াদালাহারা রাত ৯টা

১৯ জুন

২৯ ব্রাজিল-হাইতি ফিলাডেলফিয়া রাত ৯টা

৩০ স্কটল্যান্ড-মরক্কো বস্টন সন্ধ্যা ৬টা

৩১ প্লে অফ ‘সি’-প্যারাগুয়ে সান ফ্রান্সিসকো রাত ১২টা

৩২ যুক্তরাষ্ট্র-অস্ট্রেলিয়া সিয়াটল দুপুর ৩টা

২০ জুন

৩৩ জার্মানি-আইভরি কোস্ট টরোন্টো বিকেল ৪টা

৩৪ ইকুয়েডর-কুরাসাও কানসাস সিটি রাত ৮টা

৩৫ নেদারল্যান্ড-প্লে অফ ‘বি’ হস্টন দুপুর ১টা

৩৬ তিউনিশিয়া-জাপান মন্তেরে রাত ১২টা

২১ জুন

৩৭ উরুগুয়ে-কেপ ভার্দে মায়ামি সন্ধ্যা ৬টা

৩৮ স্পেন-সৌদি আরব আটলান্টা বেলা ১২টা

৩৯ বেলজিয়াম-ইরান লস অ্যাঞ্জেলস দুপুর ৩টা

৪০ নিউজিল্যান্ড-মিসর ভ্যানকুভার রাত ৯টা

২২ জুন

৪১ নরওয়ে-সেনেগাল নিউইয়র্ক রাত ৮টা

৪২ ফ্রান্স-প্লে অফ ২ ফিলাডেলফিয়া বিকেল ৫টা

৪৩ আর্জেন্টিনা-অস্ট্রিয়া ডালাস দুপুর ১টা

৪৪ জর্ডান-আলজেরিয়া সানফ্রান্সিসকো রাত ১১টা

২৩ জুন

৪৫ ইংল্যান্ড-ঘানা বস্টন বিকেল ৪টা

৪৬ পানামা-ক্রোয়েশিয়া টরোন্টো সন্ধ্যা ৭টা

৪৭ পর্তুগাল-উজবেকিস্তান হিউস্টন দুপুর ১টা

৪৮ কলম্বিয়া-প্লে অফ ১ গুয়াদালাহারা রাত ১০টা

২৪ জুন

৪৯ স্কটল্যান্ড-ব্রাজিল মায়ামি সন্ধ্যা ৬টা

৫০ মরক্কো-হাইতি আটলান্টা সন্ধ্যা ৬টা

৫১ সুইজারল্যান্ড-কানাডা ভ্যানকুভার দুপুর ৩টা

৫২ প্লে অফ ‘এ’-কাতার সিয়াটল দুপুর ৩টা

৫৩ প্লে অফ ‘ডি’ -মেক্সিকো মেক্সিকো সিটি রাত ৯টা

৫৪ দ. আফ্রিকা-দ. কোরিয়া মন্তেরে রাত ৯টা

২৫ জুন

৫৫ কুরাসাও-আইভরি কোস্ট ফিলাডেলফিয়া বিকেল ৪টা

৫৬ ইকুয়েডর-জার্মানি নিউইয়র্ক বিকেল ৪টা

৫৭ জাপান-প্লে অফ ‘বি’ ডালাস সন্ধ্যা ৭টা

৫৮ তিউনিসিয়া-নেদারল্যান্ডস কানসাস সিটি সন্ধ্যা৭টা

৫৯ প্লে অফ ‘সি’-যুক্তরাষ্ট্র লস অ্যাঞ্জেলস রাত ১০টা

৬০ প্যারাগুয়ে-অস্ট্রেলিয়া সান ফ্রান্সিসকো রাত ১০টা

২৬ জুন

৬১ নরওয়ে-ফ্রান্স বস্টন দুপুর ৩টা

৬২ সেনেগাল-প্লে অফ ২ টরোন্টো দুপুর ৩টা

৬৩ মিসর-ইরান সিয়াটল রাত ১১টা

৬৪ নিউজিল্যান্ড ভ্যানকুভার রাত ১১টা

৬৫ কেপ ভার্দে-সৌদি আরব হস্টন রাত ৮টা

৬৬ উরুগুয়ে-স্পেন গুয়াদালাহারা রাত ৮টা

২৭ জুন

৬৭ পানামা-ইংল্যান্ড নিউইয়র্ক বিকেল ৫টা

৬৮ ক্রোয়েশিয়া-ঘানা ফিলাডেলফিয়া বিকেল ৫টা

৬৯ আলজেরিয়া-অস্ট্রিয়া কানসাস সিটি রাত ১০টা

৭০ জর্ডান-আর্জেন্টিনা ডালাস রাত ১০টা

৭১ কলম্বিয়া-পর্তুগাল মায়ামি সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা

৭২ প্লে অফ ১-উজবেকিস্তান আটলান্টা সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা

শেষ ৩২

২৮ জুন

৭৩ এ২-বি২ লস অ্যাঞ্জেলস দুপুর ৩টা

২৯ জুন

৭৪ ই১-এ/বি/সি/ডি/এফ৩ বস্টন বিকেল সাড়ে ৪টা

৭৫ এফ১-সি২ মন্তেরে রাত ৯টা

৭৬ সি১-এফ২ হস্টন রাত ৩টা

৩০ জুন

৭৭ আই১-সি/ডি/এফ/জি/এইচ৩নিউইয়র্ক বিকেল ৫টা

৭৮ ই২-আই২ ডালাস বেলা ১টা

৭৯ এ১-সি/ই/এফ/এইচ/আই৩ মেক্সিকো সিটি রাত ৯টা

১ জুলাই

৮০ এল ১-ই/এইচ/আই/জে/কে৩ আটলান্টা দুপুর ১২টা

৮১ ডি১-বি/ই/এফ/আই/জে৩ সানফ্রান্সিসকো রাত ৮টা

৮২ জি ১-এ/ই/এইচ/আই/জে৩ সিয়াটল বেলা ৪টা

২ জুলাই

৮৩ কে২-এল২ টরোন্টো সন্ধ্যা ৭ টা

৮৪ এইচ১-জে২ লস অ্যাঞ্জেলস বেলা ৩টা

৮৫ বি১-ই/এফ/জি/আই/জে৩ ভ্যানকুভার রাত ১১টা

৩ জুলাই

৮৬ জে১-এইচ২ মায়ামি সন্ধ্যা ৬টা

৮৭ কে১-ডি/ই/আই/জে/এল৩ কানসাস সিটি রাত সাড়ে ৯টা

৮৮ ডি২-জি২ ডালাস দুপুর ২টা

শেষ ১৬

৪ জুলাই

৮৯ ম্যাচ ৭৪ জয়ী-ম্যাচ ৭৭ জয়ী ফিলাডেলফিয়া বিকেল ৫টা

৯০ ম্যাচ ৭৩ জয়ী-ম্যাচ ৭৫ জয়ী হস্টন বেলা ১টা

৫ জুলাই

৯১ ম্যাচ ৭৬ জয়ী-ম্যাচ ৭৮ জয়ী নিউইয়র্ক বিকেল ৪টা

৯২ ম্যাচ ৭৯ জয়ী-ম্যাচ ৮০ জয়ী মেক্সিকো সিটি রাত ৮টা

৬ জুলাই

৯৩ ম্যাচ ৮৩ জয়ী-ম্যাচ ৮৪ জয়ী ডালাস বেলা ৩টা

৯৪ ম্যাচ ৮১ জয়ী-ম্যাচ ৮২ জয়ী সিয়াটল রাত ৮টা

৭ জুলাই

৯৫ ম্যাচ ৮৬ জয়ী-ম্যাচ ৮৮ জয়ী আটলান্টা বেলা ১২টা

৯৬ ম্যাচ ৮৫ জয়ী-ম্যাচ ৮৭ জয়ী ভ্যানকুভার বিকেল ৪টা

কোয়ার্টার ফাইনাল

৯ জুলাই

৯৭ ম্যাচ ৮৯ জয়ী-ম্যাচ ৯০জয়ী বস্টন বিকেল ৪টা

১০ জুলাই

৯৮ ম্যাচ ৯৩ জয়ী-ম্যাচ ৯৪ জয়ী লস অ্যাঞ্জেলস বেলা ৩টা

১১ জুলাই

৯৯ ম্যাচ ৯১ জয়ী-ম্যাচ ৯২ জয়ী মায়ামি বিকেল ৫টা

১০০ ম্যাচ ৯৫ জয়ী-ম্যাচ ৯৬ জয়ী কানসাস সিটি রাত ৯টা

সেমিফাইনাল

১৪ জুলাই

১০১ ম্যাচ ৯৭ জয়ী-ম্যাচ ৯৮ জয়ী ডালাস বেলা ৩টা

১৫ জুলাই

১০২ ম্যাচ ৯৯ জয়ী-ম্যাচ ১০০ জয়ী আটলান্টা বেলা ৩টা

তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ

১৮ জুলাই

১০৩ ম্যাচ ১০১ পরাজিত-ম্যাচ ১০২ পরাজিত মায়ামি বিকেল ৫টা

ফাইনাল

১৯ জুলাই

১০৪ ম্যাচ ১০১ জয়ী-ম্যাচ ১০২ জয়ী নিউইয়র্ক বেলা ৩টা

