মার্তিনেজকে বিশ্রামে রেখে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা, আছে চমকও

আর্জেন্টিনার ‘বাজপাখি’ তকমা আগেই পেয়েছেন এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। প্রতিপক্ষের নিশ্চিত অনেক গোল বাঁচিয়ে আলবিসেলেস্তেদের অনেক ম্যাচ জিতিয়েছেন তিনি। কিন্তু অতন্দ্র প্রহরীর মতো গোলপোস্ট পাহারা দেওয়া এই গোলরক্ষককে এবার বিশ্রাম দিল আর্জেন্টিনা।
অ্যাঙ্গোলার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের জন্য গত রাতে ২৪ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)। এই দলে নেই এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। আর্জেন্টিনার এই গোলরক্ষকে যে বিশ্রাম দেওয়া হবে, সেটা আগে থেকেই অনুমিত ছিল। এই প্রীতি ম্যাচ দিয়ে প্রথমবারের মতো আর্জেন্টিনা দলে ডাক পেয়েছেন হোয়াকিন পানিচেলি, জিয়ানলুকা প্রেস্তিয়ানি এবং ম্যাক্সিমো পেরোনে। যাদের মধ্যে প্রেস্তিয়ানি ও পানিচেলি আক্রমণভাগের ফুটবলার।
এখানে লিওনেল মেসি, লাওতারো মার্তিনেজ, হুলিয়ান আলভারেজদের মতো তারকারা থাকছেন প্রেস্তিয়ানি-পানিচেলির সঙ্গে। ১৯ বছর বয়সী প্রেস্তিয়ানি ছিলেন কদিন আগে শেষ হওয়া অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার অন্যতম তারকা। ফাইনালে মরক্কোর কাছে আর্জেন্টিনা হারলেও টুর্নামেন্টে পারফরম্যান্সের ছাপ রেখেছেন প্রেস্তিয়ানি। এদিকে মিডফিল্ডার পেরোনে এখন ইতালির ক্লাব কোমোর মধ্যমাঠের দায়িত্ব পালন করছেন।
অ্যাঙ্গোলা সফরে আর্জেন্টিনার ২৪ সদস্যের দলে আছেন দু্ই গোলরক্ষক হেরোনিমো রুলি ও ওয়ালতার বেনিতেজ। মাঝমাঠে অ্যালেক্সিস ম্যাক আলিস্টার, এনজো ফার্নান্দেজ, রদ্রিগো দি পলরা আছেন পেরোনের সঙ্গী। নিকোলাস ওতামেন্দি, নিকোলাস তাগলিয়াফিকো, মার্কোস সেনেসি, ভ্যালেনতিন বার্কোরা সামলাবেন রক্ষণভাগ। বার্কো এই ম্যাচ দিয়ে এক বছর পর ফিরছেন। ২০২৪ সালের মার্চে এল সালভাদরের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে খেলেছিলেন তিনি। আর্জেন্টিনার জার্সিতে তিনি একটা ম্যাচই খেলেছেন।
স্কালোনির দল ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা আগেই চমকে দেওয়ার মতো তথ্য দিয়েছেন এএফএ সভাপতি ক্লদিও তাপিয়া। দেশের লিগে খেলা কোনো খেলোয়াড়কে এবার দলে নেওয়া হবে না বলে তিনি জানিয়েছেন। ক্লাবগুলো যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তাঁর চাওয়া এমনটাই। অ্যাঙ্গোলার জন্য আর্জেন্টিনার এই সফরটি ঐতিহাসিক। অ্যাঙ্গোলার স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ আয়োজন করা হয়েছে। ১৪ নভেম্বর বাংলাদেশ সময় রাত ১০টায় শুরু হবে এই ম্যাচ। যদিও ভেন্যু সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। আর আর্জেন্টিনার ২৪ সদস্যের দলটাই অনুশীলন করবে স্পেনে।
অ্যাঙ্গোলা সফরে ২৪ সদস্যের আর্জেন্টিনা দল
গোলরক্ষক: হেরোনিমো রুলি, ওয়ালতার বেনিতেজ
রক্ষণভাগ: নাহুয়েল মলিনা, হুয়ান ফয়েথ, ক্রিস্টিয়ান রোমেরো, নিকোলাস ওতামেন্দি, মার্কোস সেনেসি, নিকোলাস তাগলিয়াফিকো, ভ্যালেনতিন বারকো
মাঝমাঠ: অ্যালেক্সিস ম্যাক আলিস্টার, এনজো ফার্নান্দেজ, রদ্রিগো দি পল, জিওভানি লো সেলসো, থিয়াগো আলমাদা, ম্যাক্সিমো পেরোনে, নিকো পাজ
আক্রমণভাগ: লিওনেল মেসি, লাওতারো মার্তিনেস, হুলিয়ান আলভারেজ, নিকোলাস গনসালেজ, জুলিয়ানো সিমেওনে, হোসে ম্যানুয়েল লোপেস, জিয়ানলুকা প্রেস্তিয়ানি, হোয়াকিন পানিচেলি