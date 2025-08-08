শান্তির ‘অলিম্পিক গোল’, এগিয়ে থেকে বিরতিতে বাংলাদেশ

আগের দিন র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ পেয়েছে বড় সুখবর। ২৪ ধাপ এগিয়ে উঠেছে ১০৪-এ। পূর্ব তিমুরের সঙ্গে ব্যবধানও (৫৩ ধাপ) তাই বেড়েছে। যদিও শুরুতে কিছুটা অগোছালো ফুটবল খেলে পিটার বাটলারের দল। তবে দ্রুত সামলে নিয়ে ফিরে পায় ছন্দ। অলিম্পিক গোল করে বিস্ময়ের জন্ম দেন শান্তি মার্দি।
অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে পূর্ব তিমুরের বিপক্ষে ৪-০ গোলে এগিয়ে থেকে প্রথমার্ধ শেষ করেছে বাংলাদেশ। লাওসের জাতীয় স্টেডিয়ামে ৫ মিনিটে স্বপ্না রানীর দূরপাল্লার শট রুখে দেন পূর্ব তিমুর গোলরক্ষক হালিনা মার্চি। ৮ মিনিটে স্বপ্নার ফ্রিকিক থেকে গোলের সুযোগ ছিল তৃষ্ণা রানী ও নবীরণের সামনে। কিন্তু দুজনের কেউই বল ছুঁতে পারেননি। একই পাল্টা আক্রমণে বাংলাদেশকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করে তিমুর। মাঝমাঠ থেকে বল নিয়ে এগোতে থাকেন এমিলি রুতকোস্কি। সামনে কেউ না থাকায় এগিয়ে আসা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না বাংলাদেশ গোলরক্ষক স্বর্ণা রানী মণ্ডলের। তাঁর দৃঢ়তায় গোল হজম থেকে রক্ষা পায় বাংলাদেশ। বক্সের বাইরে থেকে শট নিলেও স্বর্ণা বাধা পেরোতে পারেননি এমিলি।
অগোছালো ফুটবলে খানিকটা ছন্নছাড়া হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশ। এর সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করে তিমুরও। কিন্তু সফল হয়নি। ১৯ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে শান্তি মার্দির শট ঠেকিয়ে দেন হালিনা। সেই হতাশা কেটে যায় ২০ মিনিটে। স্বপ্নার কর্নার থেকে দারুণ এক হেডে বাংলাদেশকে এগিয়ে দেন সিনহা জাহান শিখা।
৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার গরমে হাঁসফাঁস করছিলেন ফুটবলাররা। রেফারিকে তাই এক অর্ধে দুবার দিতে হয় কুলিং ব্রেক। এরপর আরও তেতে ওঠে বাংলাদেশ। ৩২ মিনিটে সরাসরি কর্নার থেকে বাঁকানো শটে ‘অলিম্পিক গোল’ করেন শান্তি। বাংলাদেশের ফুটবল ইতিহাসে কর্নার থেকে সরাসরি গোল করা বিরলই বলা যায়।
৩৬ মিনিটে আবারও কর্নার পায় বাংলাদেশ। এবার ব্যবধান ৩-০ করেন নবীরণ খাতুন। শান্তির নেওয়া কর্নারে লাফিয়ে উঠে মাথা ছোঁয়ান এই ডিফেন্ডার। বিরতিতে যাওয়ার আগে বাংলাদেশকে আরেকটি গোল এনে দেন তৃষ্ণা। যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে শিখার কাটব্যাক থেকে সহজেই ফাঁকা জালে বল ফেলেন তিনি।