হাকিমির গুরুতর চোট, চিন্তিত পিএসজি কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক    

প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে মাঠ ছাড়েন তারকা ডিফেন্ডার। ছবি: এক্স

চ্যাম্পিয়নস লিগে মঙ্গলবার রাতটা খুবই দুর্বিষহ ছিল পিএসজির জন্য। তাঁদের মাঠ পার্ক দে প্রিন্সেস থেকে ২-১ গোলের জয় নিয়ে ফিরেছে বায়ার্ন মিউনিখ। ম্যাচ হারার পাশাপাশি আরও দুঃসংবাদ পেয়েছে ফ্রান্সের রাজধানী পাড়ার ক্লাবটি। চোট পেয়েছেন দলটির দুই তারকা ফুটবলার উসমান দেম্বেলে ও আশরাফ হাকিমি।

ম্যাচের ২৫ মিনিটে পায়ে অস্বস্তি অনুভব করায় মাঠ ছাড়েন দেম্বেলে। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের সপ্তম মিনিটে আরও একটি ধাক্কা খায় পিএসজি। লুইস দিয়াসের ফাউলের শিকার হয়ে মাঠ ছাড়েন হাকিমি। বাইসাইকেল কিক নেওয়ার সময় মাঝমাঠে এগিয়ে স্বাগতিকদের এই রাইট ব্যাকের পায়ে আঘাত করেন দিয়াস। ব্যথায় কাতরাতে শুরু করেন মরক্কোন ফুটবলার।

ব্যথার তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, কেঁদেই দেন হাকিমি। দ্রুত মেডিকেল টিমের সদস্যরা মাঠে হাজির হন। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ ছিল যে, শেষ পর্যন্ত মেডিকেল স্টাফদের সহায়তায় মাঠ ছাড়েন হাকিমি। তাঁকে ফাউল করায় প্রথমে দিয়াসকে হলুদ কার্ড দেখান রেফারি। পরবর্তীতে বিষয়টি আরও ভালোভাবে দেখার জন্য ভিএআরের সাহায্য নেন ম্যাচ পরিচালক। ঘটনার বিস্তারিত দেখার পর দিয়াসকে লাল কার্ড দেখান রেফারি।

হাকিমিকে কতদিন মাঠের বাইরে থাকতে হবে সে বিষয়ে এখনো কিছু জানা যায়নি। তবে ব্যথার তীব্রতা বলছে, বড় ধরনের চোটই পেয়েছেন হাকিমি। এভাবে ফাউল করায় দিয়াসের সমালোচনা করেছেন পিএসজির কোচ লুইস এনরিকে। হাকিমির চোট যে খুবই গুরুতর সেটাই বোঝা গেল তাঁর কথায়।

হাকিমির চোট প্রসঙ্গে ম্যাচ শেষে এনরিকে বলেন, ‘রিপোর্ট হাতে পাওয়ার আগ পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। চিকিৎসকরা একদিন পর হাকিমির চোট নিয়ে আমাদের জানাবেন। এটা লজ্জাজনক। খেলোয়াড়দের জন্য এটা কঠিন। জামাল মুসিয়ালার ইনজুরির কথা আমার মনে আছে।’

