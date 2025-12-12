বিকেলে বসুন্ধরা-মোহামেডান লড়াই, কীভাবে দেখবেন

বাংলাদেশ ফুটবল লিগে আজ মাঠে গড়াবে একটি হাইভোল্টেজ ম্যাচ। বিকেলে মাঠে নামবে দেশের ফুটবলের দুই জনপ্রিয় ক্লাব বসুন্ধরা এবং মোহামেডান। অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে ভারতের প্রতিপক্ষ সংযুক্ত আরব আমিরাত। আইএল টি-টোয়েন্টিতেও আছে একটি ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
ওয়েলিংটন টেস্ট: তৃতীয় দিন
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ভোর ৪টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ
ভারত-আরব আমিরাত
বেলা ১১টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
আইএল টি-টোয়েন্টি
ডেজার্ট ভাইপার্স-গালফ জায়ান্টস
রাত ৮টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস
ফুটবল
বাংলাদেশ ফুটবল লিগ
বসুন্ধরা-মোহামেডান
বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস