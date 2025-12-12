হোম > খেলা > ফুটবল

বিকেলে বসুন্ধরা-মোহামেডান লড়াই, কীভাবে দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    

দুই দলের ম্যাচের একটি অংশ। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ ফুটবল লিগে আজ মাঠে গড়াবে একটি হাইভোল্টেজ ম্যাচ। বিকেলে মাঠে নামবে দেশের ফুটবলের দুই জনপ্রিয় ক্লাব বসুন্ধরা এবং মোহামেডান। অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে ভারতের প্রতিপক্ষ সংযুক্ত আরব আমিরাত। আইএল টি-টোয়েন্টিতেও আছে একটি ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

ওয়েলিংটন টেস্ট: তৃতীয় দিন

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ভোর ৪টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ

ভারত-আরব আমিরাত

বেলা ১১টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

আইএল টি-টোয়েন্টি

ডেজার্ট ভাইপার্স-গালফ জায়ান্টস

রাত ৮টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

টি স্পোর্টস

ফুটবল

বাংলাদেশ ফুটবল লিগ

বসুন্ধরা-মোহামেডান

বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

টি স্পোর্টস

