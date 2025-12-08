অস্ট্রেলিয়া দলে ডাক পেলেন বাংলাদেশি আরহাম

বয়সভিত্তিক দলে প্রবাসী ফুটবলারদের দুয়ার তাঁর হাত দিয়ে খুলেছিল। বাংলাদেশের হয়ে গত বছরের নভেম্বরে খেলেছিলেন অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপ বাছাই। এক বছরের মাথায় এবার অস্ট্রেলিয়ার অনূর্ধ্ব-২০ দলে ডাক পেলেন আরহাম ইসলাম।
চলতি মাসে জাপানে এসবিএস কাপ খেলতে ২০ সদস্যের দল দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া ফুটবল ফেডারেশন। সেখানে রয়েছে আরহামের নাম। অস্ট্রেলিয়াপ্রবাসী এই ফরোয়ার্ড খেলেন ওয়েস্টার্ন ইউনাইটেডের হয়ে।
বাছাইপর্বে দারুণ খেললেও আরহামের ব্যাপারে আর কোনো অগ্রগতি দেখায়নি বাফুফে। এমনকি রাখা হয়নি অনূর্ধ্ব-২৩ দলেও। অস্ট্রেলিয়া অবশ্য এমন প্রতিভাকে হাতছাড়া করেনি। এসবিএস কাপে খেলে ফেললে বাংলাদেশের হয়ে আরহামের আর খেলার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।