হোম > খেলা > ফুটবল

অস্ট্রেলিয়া দলে ডাক পেলেন বাংলাদেশি আরহাম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

অস্ট্রেলিয়া দলে ডাক পেলেন বাংলাদেশি আরহাম ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

বয়সভিত্তিক দলে প্রবাসী ফুটবলারদের দুয়ার তাঁর হাত দিয়ে খুলেছিল। বাংলাদেশের হয়ে গত বছরের নভেম্বরে খেলেছিলেন অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপ বাছাই। এক বছরের মাথায় এবার অস্ট্রেলিয়ার অনূর্ধ্ব-২০ দলে ডাক পেলেন আরহাম ইসলাম।

চলতি মাসে জাপানে এসবিএস কাপ খেলতে ২০ সদস্যের দল দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া ফুটবল ফেডারেশন। সেখানে রয়েছে আরহামের নাম। অস্ট্রেলিয়াপ্রবাসী এই ফরোয়ার্ড খেলেন ওয়েস্টার্ন ইউনাইটেডের হয়ে।

বাছাইপর্বে দারুণ খেললেও আরহামের ব্যাপারে আর কোনো অগ্রগতি দেখায়নি বাফুফে। এমনকি রাখা হয়নি অনূর্ধ্ব-২৩ দলেও। অস্ট্রেলিয়া অবশ্য এমন প্রতিভাকে হাতছাড়া করেনি। এসবিএস কাপে খেলে ফেললে বাংলাদেশের হয়ে আরহামের আর খেলার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

সম্পর্কিত

সনের সঙ্গে প্রতারণা করে কারাগারে দক্ষিণ কোরিয়ান নারী

ম্যাচ হেরে রেফারিকে দুষছেন রিয়াল কোচ

গুরুতর ভুলের পর আর্জেন্টিনা কোচের কাছে ক্ষমা চাইলেন ফিফা সভাপতি

মায়ামিতে লক্ষ্য পূরণ করে ২ বন্ধুকে নিয়ে মেসির আবেগঘন বার্তা

ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার কাছে কেন ‘১৫ জুলাই’ বিশেষ দিন হয়ে উঠতে পারে

ইউরোপিয়ান ফুটবলে জোড়া হ্যাটট্রিকের রাত

মেসির জোড়া অ্যাসিস্ট, ইতিহাস গড়ে এমএলএসে চ্যাম্পিয়ন মায়ামি

বিশ্বকাপে কার খেলা কবে দেখে নিন

বোয়াটেংয়ের হ্যাটট্রিকে মোহামেডানের জয়, আবাহনীর হোঁচট

বিশ্বকাপে কোনো প্রতিপক্ষই সহজ না, মনে করেন আর্জেন্টিনা কোচ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা