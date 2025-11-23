ঢাকায় ফুটবলের জন্য আলাদা স্টেডিয়াম তৈরির উদ্যোগ

নতুন জোয়ার এসেছে দেশের ফুটবলে। সমর্থকদের মধ্যেও বাড়ছে আগ্রহ-উদ্দীপনা। কিন্তু ফুটবলের জন্য নেই কোনো পৃথক স্টেডিয়াম। এনিয়ে বরাবরই হাহাকার শোনা যায় বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়ালের কণ্ঠে। ঘরোয়া লিগ যে মাঠগুলোতে হয়ে থাকে সেসব মাঠের অবস্থা বেহাল। তাই ফুটবলের জন্য আলাদা স্টেডিয়াম তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।
যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদের ফেসবুক পেজ থেকে বলা হয়েছে, ‘পূর্বাচলে ফুটবলের জন্য পৃথক স্টেডিয়াম নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ। জাতীয় স্টেডিয়ামের ধারণক্ষমতার সংকট কাটাতে রাজউকের কাছে ১০০ একর জমি বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে।’
গতকাল কমলাপুরে জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল দেখতে এসে ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবুল আলম বলেন, ‘ফুটবলের জন্য আলাদা স্টেডিয়াম অবশ্যই প্রয়োজন। পূর্বাচলে আমরা পরিকল্পনা করছি। এটা আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে। এটার প্রক্রিয়া করতে ২-৩ বছর তো সময় লাগে।’