হোম > খেলা > ফুটবল

ফিফা দ্য বেস্টের পুরস্কার উঠছে কার হাতে

ক্রীড়া ডেস্ক    

বাংলাদেশ সময় আজ রাত ১১টায় শুরু হবে ‘ফিফা দ্য বেস্ট’। ছবি: সংগৃহীত

ফিফা বিশ্বকাপই ফুটবলের সবচেয়ে বড় আয়োজন। কিন্তু প্রশ্নটা যদি এসে যায় ব্যক্তিগত অ্যাওয়ার্ডের, তখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ফিফার বর্ষসেরা অ্যাওয়ার্ড তথা ‘ফিফা দ্য বেস্ট’। সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ এই অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে আজ। পুরুষ বিভাগে কে হবেন এবারের ফিফা দ্য বেস্ট। এই প্রশ্নে এবার এগিয়ে রাখছেন পিএসজির ফরাসি স্ট্রাইকার উসমান দেম্বেলেকে। ক্লাব পিএসজিকে লিগ, ফ্রেঞ্চ কাপ এবং চ্যাম্পিয়নস লিগ জিততে রেখেছেন বড় ভূমিকা। হয়েছেন চ্যাম্পিয়নস লিগ ও লিগ ওয়ানডের সেরা খেলোয়াড়। এখানেই শেষ নয়, গত ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে পিএসজিকে তুলতেও ছিল তাঁর বড় ভূমিকা। ফিফা দ্য বেস্টের খুঁটিনাটি তুলে ধরা হলো এখানে—

কবে: ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫

কখন: বাংলাদেশ সময় রাত ১১টা

কোথায়: ফেয়ারমন্ট কাতারা হল, দোহা

দেখা যাবে: ফিফার ওয়েবসাইটে

যে সময়ের পারফরম্যান্স বিবেচ্য: ১১ আগস্ট, ২০২৪ থেকে ২ আগস্ট, ২০২৫

যাদের ভোটে নির্বাচিত

জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক ও কোচ এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম প্রতিনিধিরা ভোট দিয়েছেন। এর বাইরেও অনলাইনে ভোট দিয়েছেন বিশ্বের ১ কোটি ৬০ লাখের বেশি ফুটবলপ্রেমী।

যে ৮ ক্যাটাগরিতে দেওয়া হবে পুরস্কার

বর্ষসেরা ফুটবলার: পুরুষ ও নারী

বর্ষসেরা কোচ: পুরুষ ও নারী

বর্ষসেরা গোলরক্ষক: পুরুষ ও নারী

বর্ষসেরা গোল (পুসকাস অ্যাওয়ার্ড): পুরুষ ও নারী

ফেয়ার প্লে অ্যাওয়ার্ড

বিশেষ সম্মাননা

বর্ষসেরা সমর্থক দল

বর্ষসেরা একাদশ: পুরুষ ও নারী

বর্ষসেরা ক্যাটাগরিতে দেম্বেলের অন্য ১০ প্রতিদ্বন্দ্বী

লামিনে ইয়ামাল, কিলিয়ান এমবাপ্পে, পেদ্রি, কোল পালমার, ভিতিনিয়া, রাফিনিয়া, আশরাফ হাকিমি, নুনো মেন্দেস, হ্যারি কেইন, মোহামেদ সালাহ

মেয়েদের বর্ষসেরায় মনোনীত ১১

আইতানা বোনমাতি, সান্দি বালতিমোর, নাতালি বিয়র্ন, লুসি ব্রোঞ্জ, মারিওনা কালদেন্তে, তেমওয়া চাউইঙ্গা, কাদিদিয়াতু দিয়ানি, মেলচি দুমোরনাই, পাত্রি গুইহারো, লিন্ডসে হিপস, লরেন জেমস, ক্লো কেলি, এভা পাজর, ক্লদিও পিনা, আলেক্সিয়া পুতেয়াস, অ্যালেসিয়া রুশো, লিহ উইলিয়ামসন

সম্পর্কিত

মেসি ভারতে আর কত দিন থাকবেন

মেসিকে বিশ্বকাপের টিকিট উপহার দিলেন জয় শাহ

পেছাল কিংস-মোহামেডান ম্যাচ

ম্যাচ জিতেও অসন্তুষ্ট রিয়াল কোচ

মেসিকে পাওয়া পুরো ভারতের জন্য স্মরণীয় এক মুহূর্ত: শচীন

দেশে ফিরতে পারছে না আর্জেন্টিনার ক্লাব, লাতিন বাংলার আয়োজকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি

মেসি কেন ভারতে একটা ম্যাচও খেলতে পারবেন না

ফিফাকে বিশ্বকাপ টিকিটের দাম কমাতে বলছেন নিউইয়র্কের মেয়র

বিশ্বকাপে ব্রাজিলের আরেক চ্যালেঞ্জের নাম ‘ভ্রমণ ঝক্কি’, স্বস্তিতে আর্জেন্টিনা

প্রত্যাবর্তনে রেকর্ড গড়ে কী বললেন সালাহ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা