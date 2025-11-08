১০০ টাকা বেড়েছে বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচের টিকিটের দাম

নিয়মরক্ষার ম্যাচ হলেও প্রতিপক্ষ ভারত বলে কথা। যেখানে ভক্তদের মধ্যে কাজ আলাদা রোমাঞ্চ ও উন্মাদনা। এর সুবিধা নিয়ে তাই টিকিটের দাম ১০০ টাকা বাড়িয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। সাধারাণ গ্যালারির টিকিট পাওয়া যাবে ৫০০ টাকায়। আজ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাফুফের কম্পিটিশন কমিটির সদস্য তাজওয়ার আউয়াল।
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ঘরের মাঠে গত জুনে সিঙ্গাপুর ও অক্টোবরে হংকংয়ের বিপক্ষে খেলেছে বাংলাদেশ। ম্যাচ দুটির সাধারণ গ্যালারির টিকিটের মূল্য ৪০০ টাকা রেখেছিল বাফুফে। অনলাইন প্লাটফর্ম কুইকেট ডট মিতে ভারত ম্যাচের টিকিট পাওয়া যাবে ১০ নভেম্বর দুপুর ২টা থেকে।
এর আগে জাতীয় স্টেডিয়ামে ১৩ নভেম্বর নেপালের বিপক্ষে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে। সেই ম্যাচের টিকিট ৫ নভেম্বর থেকে ছাড়া হলেও ভাটা পড়েছে বিক্রিতে। সাধারণ গ্যালারি ৩০০ টাকা ও ক্লাব হাউজ ২ গ্যালারি ১০০০ টাকা রাখা হলেও সমর্থকদের মধ্যে তেমন আগ্রহ চোখে পড়ছে না।
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ৪ ম্যাচে ২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তিনে আছে বাংলাদেশ। মূলপর্বে খেলার দৌড় থেকে ছিটকে গত মাসেই। জাতীয় স্টেডিয়ামে ১৮ নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটির কোনো গুরুত্ব না থাকলেও হালকাভাবে নিচ্ছেন বাংলাদেশ কোচ হাভিয়ের কাবরেরা।