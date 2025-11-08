হোম > খেলা > ফুটবল

১০০ টাকা বেড়েছে বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচের টিকিটের দাম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

৫০০ টাকায় পাওয়া যাবে বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচের টিকিট। ফাইল ছবি

নিয়মরক্ষার ম্যাচ হলেও প্রতিপক্ষ ভারত বলে কথা। যেখানে ভক্তদের মধ্যে কাজ আলাদা রোমাঞ্চ ও উন্মাদনা। এর সুবিধা নিয়ে তাই টিকিটের দাম ১০০ টাকা বাড়িয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। সাধারাণ গ্যালারির টিকিট পাওয়া যাবে ৫০০ টাকায়। আজ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাফুফের কম্পিটিশন কমিটির সদস্য তাজওয়ার আউয়াল।

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ঘরের মাঠে গত জুনে সিঙ্গাপুর ও অক্টোবরে হংকংয়ের বিপক্ষে খেলেছে বাংলাদেশ। ম্যাচ দুটির সাধারণ গ্যালারির টিকিটের মূল্য ৪০০ টাকা রেখেছিল বাফুফে। অনলাইন প্লাটফর্ম কুইকেট ডট মিতে ভারত ম্যাচের টিকিট পাওয়া যাবে ১০ নভেম্বর দুপুর ২টা থেকে।

এর আগে জাতীয় স্টেডিয়ামে ১৩ নভেম্বর নেপালের বিপক্ষে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে। সেই ম্যাচের টিকিট ৫ নভেম্বর থেকে ছাড়া হলেও ভাটা পড়েছে বিক্রিতে। সাধারণ গ্যালারি ৩০০ টাকা ও ক্লাব হাউজ ২ গ্যালারি ১০০০ টাকা রাখা হলেও সমর্থকদের মধ্যে তেমন আগ্রহ চোখে পড়ছে না।

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ৪ ম্যাচে ২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তিনে আছে বাংলাদেশ। মূলপর্বে খেলার দৌড় থেকে ছিটকে গত মাসেই। জাতীয় স্টেডিয়ামে ১৮ নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটির কোনো গুরুত্ব না থাকলেও হালকাভাবে নিচ্ছেন বাংলাদেশ কোচ হাভিয়ের কাবরেরা।

সম্পর্কিত

‘এটাই চাই আমি’ বলে কী বোঝাতে চাইলেন মেসি

সৌদি আরবে গোল করা অনেক কঠিন, দাবি রোনালদোর

বাংলাদেশের ক্লাবগুলোর ওপর কেন বারবার নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছে ফিফা

মার্তিনেজকে বিশ্রামে রেখে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা, আছে চমকও

ঢাকায় আসছেন ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কাফু

মেসিকে মায়ামির ‘অন্য রকম’ সম্মাননা

আর্জেন্টিনার ২০২৬ বিশ্বকাপ জার্সির দাম কত, কোথায় পাওয়া যাবে

ড্র করে অজুহাত দিচ্ছেন না বার্সা কোচ

প্রথম ‘শান্তি পুরস্কার’ কি ট্রাম্পকে দেবে ফিফা

হামজা-শমিতকে নিয়েই নেপাল-ভারত ম্যাচের দল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা