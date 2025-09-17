মরিনহো কি দুই যুগ পর বেনফিকাতে ফিরছেন

বেনফিকা দিয়ে ২০০০ সালে প্রধান কোচ হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেন জোসে মরিনহো। দুই যুগ পর পর্তুগিজ ক্লাবটিতে ফেরার জোর সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে দ্য স্পেশাল ওয়ান হিসেবে পরিচিত এই কোচের।
মরিনহোর বেনফিকাতে ফেরার সম্ভাবনা তৈরি করে দিয়েছেন ব্রুনো লেগ। উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের নতুন মৌসুমে নিজেদের প্রথম ম্যাচে কারাবাগ এফকের কাছে ৩–২ গোলে হেরেছে বেনফিকা। এই হারটা একটু বেশিই পোড়াচ্ছে তাদের। কারণ ঘরের মাঠ এস্তাদিও দ্য লুজে ম্যাচের ১৬ মিনিটের মধ্যেই দুইবার সফরকারীদের জালে বল পাঠায় বেনফিকা।
এরপর দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে টানা ৩ গোল করে পূর্ণ পয়েন্ট নিয়ে ফিরেছে আজারবাইজানের ক্লাব কারাবাগ। এমন হার মেনে নিতে না পেরে ম্যাচ শেষে লেগকে করখাস্ত করেন বেনফিকার প্রেসিডেন্ট রুই কস্তা। নিজেদের পরবর্তী ম্যাচে আগামী ২০ সেপ্টেম্বর লিগা পর্তুগালে এভিএসের বিপক্ষে মাঠে নামবে বেনফিকা। কস্তা জানিয়েছেন সে ম্যাচটির আগেই নতুন কোচের নাম ঘোষণা করতে চান তারা।
কস্তার এমন কথার পর বেনফিকার পরবর্তী কোচ হিসেবে সবচেয়ে বেশি শোনা যাচ্ছে মরিনহোর নাম। পর্তুগিজ টিভি স্টেশন আরটিপি জানিয়েছে, লেগের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে মরিনহোকে নিয়োগ দেবে বেনফিকা। বিষয়টি নিয়ে নাকি ইতোমধ্যে দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনাও হয়েছে। আরটিপির দাবি, কিংবদন্তি কোচ নিজেও নাকি সাবেক ক্লাবে ফেরার বিষয়ে একমত। দুইয়ে দুইয়ে চার মিলে গেলে এখন স্বদেশী ক্লাবটিতে ফেরাটা মরিনিয়োর জন্য কেবলমাত্র সময়ের অপেক্ষা।
আরটিপির প্রতিবেদন সত্য হওয়ার পেছেন একটা কারণ আছে। চ্যাম্পিয়নস লিগের প্লে অফে গত ২৮ আগস্ট বেনফিকার কাছে হেরে যায় ফেনেরবাচে। এরপর মরিনহোকে চাকরিচ্যুত করে তুর্কি ক্লাবটি। আপাতত বেকার বসে আছেন ৬২ বছর বয়সী কোচ। তাই বেনফিকার মতো ক্লাবের প্রস্তাবে রাজি হওয়াটাই তার জন্য এখন স্বাভাবিক। যদিও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসার আগ পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে কিছুই বলার উপায় নেই।