হামজা-জায়ানকে নিয়ে দুশ্চিন্তা দূর করলেন কোচ

জোড়া গোল করেছেন হামজা চৌধুরী। তবুও নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে জিততে পারেনি বাংলাদেশ। শেষের ভুলে ড্র করেছে ২-২ গোলে। এর চেয়ে বড় চিন্তা ছিল ১৮ নভেম্বর এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ভারতের বিপক্ষে খেলতে পারবেন তো হামজা। চোট নিয়ে তাঁকেসহ মাঠ ছাড়তে দেখা যায় জায়ান আহমেদকেও। তবে কোচ হাভিয়ের কাবরেরা অচিরেই দূর করেছেন দুশ্চিন্তা।
হামজা-জায়ান কারোর চোটই গুরুতর নয়। ম্যাচশেষে কোচ হাভিয়ের কাবরেরা বলেন, ‘না, গুরুতর কিছু নয়। সামান্য পেশির টান। এমন কিছু হয়নি যাতে করে ভারত ম্যাচের জন্য তারা ঝুঁকিতে থাকবে।’
হামজাকে উঠিয়ে ৮০ মিনিটে কিউবা মিচেলকে মাঠে নামান কাবরেরা। বাংলাদেশের জার্সিতে এটাই কিউবার প্রথম ম্যাচ। তাঁর পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করার সময় এখনো আসেনি বলে মনে করেন কাবরেরা। বাংলাদেশ কোচ বলেন, ‘কিউবার জন্য অভিষেকটা কঠিন হলো। কিছু খেলোয়াড় ক্লান্ত বোধ করছিল, তাই তার জন্য আমরা ২৫-৩০ মিনিট দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পরিস্থিতির কারণে সে কম সময় পেল। এছাড়া তখন আমরা রক্ষণাত্মক অবস্থায় ছিলাম, তাই খুব বেশি মূল্যায়ন করা কঠিন। তবে ওর মনোভাব ভালো ছিল।’
শেষে গোল হজম না করলে কাবরেরার চোখে সেরা ম্যাচ হতো এই ম্যাচ। তিনি বলেন, ‘প্রথম গোলটা খাওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা ম্যাচে আধিপত্য করছিলাম। আমরা আরও ধারালো হতে পারতাম। সবচেয়ে ভালো অংশ ছিল দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম ১০-১৫ মিনিট । এই বাংলাদেশই আমরা দেখতে চাই, যারা আক্রমণাত্মক ও উদ্যমী দল। এটাই আমাদের সেরা ম্যাচ হত।’