সেই শোকাবহ দিনে কি ২০২৬ বিশ্বকাপ নিশ্চিত করবে ফ্রান্স

আগামীকাল ১৩ নভেম্বর। প্যারিসে সন্ত্রাসী সিরিজ হামলার ১০ বছর পূর্তির দিন। ২০১৫ সালের ঠিক এই দিনেই মাঠে যখন ফ্রান্স-জার্মানির প্রীতি ম্যাচ চলছিল, তখনই প্যারিস ও স্তাদ দ্য ফ্রান্সে ঘটে এই সন্ত্রাসী হামলা। যে হামলা প্রাণ কেড়ে নেয় ১৩০ জনের।
যার অধিকাংশই নিহত হয়েছিল প্যারিসের কাতাকলাঁ কনসার্ট হলে, যেখানে পারফর্ম করছিল যুক্তরাষ্ট্রের ঈগলস অব ডেথ মেটাল ব্র্যান্ড। আরেকজন মারা যান স্তাদ দ্য ফ্রান্সের কাছে, যেখানে আত্মঘাতী হামলাকারীরা প্রবেশের চেষ্টা করছিল। ৮০ হাজার দর্শক ধারণক্ষমতার সেই মাঠ ছিল দর্শকে টইটুম্বুর। মাঠে ছিলেন সে সময়ে ফরাসি প্রেসিডেন্টও। হামলার মাঝেও শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি চালিয়ে নেওয়া হয় এবং ফ্রান্স জেতে ২-০ গোলে।
দলের জয় ছাপিয়ে সেদিন বড় হয়ে উঠে ১৩০ জনকে হারানোর হাহাকার। ১৩ নভেম্বর আসলেই সেই দুঃস্মৃতি ভেসে উঠে প্যারিসের মানুষের মনে। সেই মানুষদের বাইরে নন দিদিয়ের দেশমও। সেদিন সেই ম্যাচে স্বাগতিক দলের ডাগআউটে ছিলেন তিনি। সেই দুঃসহ হামলার বর্ষপূর্তিতে আগামীকাল আবার মাঠে তিনি থাকবেন ফ্রান্সের ডাগআউটে। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে এদিন তাদের প্রতিপক্ষ ইউক্রেন। ম্যাচের আগে ১০ বছর আগে নিহতদের স্মরণে এক মিনিটের নিরবতা পালন করা হবে।
এমন একটি দিনে সুযোগ থাকলে মাঠেই নামতেন না দেশম। বললেন, ‘আমি মনে করি ১৩ নভেম্বর খেলা এড়িয়ে যতে পারলে ভালো হতো। যা ঘটেছিল তা স্মরণ করা আমাদের দায়িত্ব, কিন্তু একই সঙ্গে ম্যাচও খেলতে হবে।’
তবে শোকের এই দিনটিতেই বিশ্বকাপে যাওয়ার উচ্ছ্বাসে মেতে উঠার সুযোগ ফরাসিদের। ইউক্রেনের বিপক্ষে জিতলেই ‘ডি’ গ্রুপ থেকে ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপ নিশ্চিত হবে তাদের।
এই গ্রুপে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ইউক্রেনের চেয়ে ফ্রান্স তিন পয়েন্টে এগিয়ে থাকায় আগামীকাল ম্যাচ ফ্রান্স হারলেও রোববার আজারবাইজানের বিপক্ষে জিতে গ্রুপের শীর্ষস্থান ধরে রাখার সুযোগ থাকবে। আর জিতলে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ জিতবে তারা।
প্লে-অফের রাউন্ডের আগে বিশ্বকাপের ইউরোপীয় বাছাইয়ের এটাই শেষ রাউন্ড। শুধু ফ্রান্সই নয়, আগামীকাল জিতলে বিশ্বকাপ নিশ্চিত হবে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোদের পর্তুগালেরও। ‘এফ’ গ্রুপের আরেক ম্যাচে হাঙ্গেরি যদি আর্মেনিয়াকে হারাতে ব্যর্থ হয়, তাহলে ইউক্রেনের সঙ্গে ড্র করলেও পর্তুগাল বিশ্বকাপ নিশ্চিত করবে।