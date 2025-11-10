হোম > খেলা > ফুটবল

ফ্লাইট মিসে ঢাকায় পৌঁছাতে দেরি হামজার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

আজ দুপুরে ঢাকায় পৌঁছানোর কতা ছিল হামজার। ছবি: বাফুফে

ইংল্যান্ড থেকে আজ দুপুরে ঢাকায় পৌঁছাবেন হামজা চৌধুরী, এমন কথাই গতকাল বলেন জাতীয় দলের ম্যানেজার আমের খান। কিন্তু দুপুরে নয়, ফ্লাইট মিস করে বিকালে আসছেন হামজা।

অতিরিক্ত জ্যামের হামজা কারণে বাফুফে থেকে দেওয়া নির্ধারিত ফ্লাইট ধরতে পারেননি। তাই নিজ খরচে ঢাকায় আসতে হচ্ছে তাঁকে। বিকাল ৪টা থেকে ৫টার মধ্যে হজরত শাহজালাল বিমানবন্দরে পা রাখবেন তিনি।

আজ অবশ্য অনুশীলন নেই জাতীয় দলের হামজা তাই এসেই চলে যাবেন হোটেলে। কাল রাত ১২টার দিকে আসার কথা রয়েছে কানাডা প্রবাসী মিডফিল্ডার শমিত শোম। আজ ভোরে কানাডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ফাইনালে আতলেতিকো ওতাওয়ার কাছে ২-১ গোলে হেরেছে তাঁর দল কাভালরি এফসি।

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ঘরের মাঠে ১৮ নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ সামনে রেখে ৩০ অক্টোবর শুরু হয়েছে জাতীয় দলের ক্যাম্প। ভারতের মুখোমুখি হওয়ার আগে ১৩ নভেম্বর নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। সেই ম্যাচে খেলবেন হামজা। তবে শমিতের খেলা নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা।

