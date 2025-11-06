প্রথম ‘শান্তি পুরস্কার’ কি ট্রাম্পকে দেবে ফিফা

শান্তি পুরস্কার নামে নতুন একটি বার্ষিক পুরস্কার চালু করল বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা (ফিফা)। গতকাল মায়ামিতে আমেরিকা বিজনেস ফোরাম অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা দেওয়া হয়। যেখানে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক লিওনেল মেসিদের মতো পরিচিত মুখরা। বার্তা সংস্থা এএফপির বরাত দিয়ে ব্যাংকক পোস্ট বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
বিবৃতিতে ইনফান্তিনো বলেন, ‘ফুটবল মানে শান্তি। সমগ্র বিশ্ব ফুটবল সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে ফিফা শান্তি পুরস্কার-ফুটবল ইউনাইটস দ্য ওয়ার্ল্ড সেই ব্যক্তিদের বিশাল প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দেবে, যারা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আশা জাগায়।’
আগামী ৫ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি সেন্টারে ২০২৬ বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠিত হবে। সে অনুষ্ঠানে প্রথমবার শান্তি পুরস্কার দেবে ফিফা। প্রথমবার কে এই পুরস্কার পেতে যাচ্ছেন, সে বিষয়ে কিছু জানায়নি ফিফা। গুঞ্জন উঠেছে, শান্তি পুরস্কারের জন্য ট্রাম্পকে বেছে নিয়েছে সংস্থাটি।
বিশ্বকাপ ড্রয়ের দিনে কেনেডি ওভালে ট্রাম্পের উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা অনেক বেশি। গত আগস্টে ওভাল অফিস থেকে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোকে সঙ্গে নিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবলের ড্রর তারিখ ঘোষণা করেন ট্রাম্প। ফিফা সভাপতির সঙ্গে দারুণ সখ্য তাঁর।
গত জানুয়ারিতে দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ট্রাম্প। এরপর বিভিন্ন সময় জোর দিয়ে বলেছেন যে বিশ্বজুড়ে অসংখ্য সংঘাত সমাধানে ভূমিকা রাখার জন্য তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কারের যোগ্য। কিন্তু বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তিকে হতাশ করেছে নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি।
গত মাসে ভেনেজুয়েলার বিরোধীদলীয় নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদোকে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি হতাশ করলেও ফিফা শান্তি পুরস্কার চালু করায় নতুন করে বুক বাঁধতেই পারেন ট্রাম্প।