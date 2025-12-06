হোম > খেলা > ফুটবল

বিশ্বকাপে কোনো প্রতিপক্ষই সহজ না, মনে করেন আর্জেন্টিনা কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক    

লিওনেল স্কালোনি। ছবি: এক্স

সহজ গ্রুপ পড়েছে আর্জেন্টিনা–২০২৬ বিশ্বকাপ ড্রয়ের পর এই কথাটি এখন সবার মুখে মুখে। বিশেষ করে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের ভক্তরা বিষয়টি নিয়ে একটু বেশিই খোঁচা দিচ্ছেন। এই আলোচনায় কঠিন বাস্তবতা সামনে আনলেন লা আলবিসেলেস্তেদের প্রধান কোচ লিওনেল স্কালোনি।

গতকাল যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ড্রয়ের ‘জে’ গ্রুপে পড়েছে আর্জেন্টিনা। গ্রুপে তিনবারের চ্যাম্পিয়নদের প্রতিপক্ষ আলজেরিয়া, অস্ট্রিয়া ও জর্ডান। শক্তির বিচারে পিছিয়ে থাকলেও এদের কাউকেই খাটো করে দেখছেন না স্কালোনি। নিজেদের দিনে যেকোনো দলই যে প্রতিপক্ষের জন্য বিপদজনক হতে পারে সেটা ভালোভাবেই জানেন এই কোচ।

২০২২ কাতার বিশ্বকাপই সেটার বড় প্রমাণ। সেবার ফাইনালে ফ্রান্সকে হারিয়ে তৃতীয়বারের মতো বিশ্বকাপে ট্রফি ঘরে তোলে আর্জেন্টিনা। তবে মধ্যপ্রাচ্যের দেশে লাতিন আমেরিকান জায়ান্টদের শুরুটা ছিল হতাশায় ঘেরা। প্রথম ম্যাচে তাদের হারিয়ে অঘটনের জন্ম দেয় সৌদি আরব। শুরুর ধাক্কা সামলে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে সোনালী ট্রফি উঁচিয়ে ধরে লিওনেল মেসির দল।

দেখতে দেখতে আরও একটি বিশ্বকাপের সামনে আর্জেন্টিনা। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় তাদের নিয়ে আলোচনা হচ্ছে একটু বেশিই। গ্রুপ পর্বে তুলনামূলক সহজ গ্রুপে পড়লেও পরের পর্বে স্পেন, উরুগুয়ের মতো শক্তিশালী দলের বিপক্ষে খেলতে হবে আর্জেন্টিনাকে। সেটাই স্মরণ করিয়ে দিলেন স্কালোনি।

স্কালোনি বলেন, ‘সবশেষ বিশ্বকাপের মতোই বলতে চাই যে কোনো প্রতিপক্ষই সহজ নয়। আগে আমাদের সবগুলো ম্যাচ খেলতে হবে। এরপর সামনের হিসাব। আমরা যদি স্পেনর ও উরুগুয়ের গ্রুপের বিপক্ষে পড়ি তাহলে কাজটা অবশ্যই অনেক কঠিন হবে। তবে আপাতত আমাদের প্রথম কাজ হলো গ্রুপ পর্ব শেষ করা। এরপর যা হবে দেখা যাবে।’

গ্রুপে থাকা দলগুলো নিয়ে স্কালোনি বলেন, ‘আলজেরিয়া দলে দারুণ সব ফুটবলার আছে। তাদের বেশকিছু খেলোয়াড় ফ্রান্সসহ অন্যান্য দলে খেলে। অস্ট্রেলিয়া বাছাইপর্বে ভালো ফুটবল খেলেছে। প্রতিপক্ষ হিসেবে তারা বেশ কঠিন হবে। তবে জর্ডানের ব্যাপারে আমার তেমন ধারণা নেই। আমি কাউকেই হালকাভাবে নিচ্ছি না। ভালো বলেই তারা এই পর্যন্ত আসতে পেরেছে। প্রতিপক্ষ হিসেবে তারা সবাই কঠিন।’

