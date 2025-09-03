হামজা নেই, নেপালের বিপক্ষে বাংলাদেশ দলে আছেন কারা

২৯ আগস্ট বার্মিংহামের বিপক্ষে চোটে পড়াটাই কাল হয়ে দাঁড়াল হামজা চৌধুরীর জন্য। বাফুফে ভবনে গতকাল জাতীয় দলের ম্যানেজার আমের খান জানালেন, নেপালের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচের জন্য হামজাকে ছাড়বে না লেস্টার সিটি।
হামজার পাশাপাশি শমিত সোমের মতো তারকা মিডফিল্ডারও নেই নেপালের বিপক্ষে বাংলাদেশ দলে। হামজা-শমিতকে ছাড়াই আজ বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) ২৩ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে। পরিচিত ফুটবলারদের নিয়েই নেপালে যাচ্ছে বাংলাদেশ। তিন গোলরক্ষক মিতুল মারমা, মোহাম্মদ সুজন হোসেন ও মেহেদী হাসান শ্রাবণ। রক্ষণভাগে তপু বর্মণ, তারিক কাজী, সাদ উদ্দিন, তাজ উদ্দিন, মোহাম্মদ ইসা ফয়সালের মতো তারকারা আছেন।
আক্রমণভাগে পাপনের সঙ্গে থাকছেন রাকিব হোসেন, সুমন রেজার মতো ফুটবলাররা। মাঝমাঠে জামাল ভূঁইয়া, দুই সোহেল রানার সঙ্গে আছেন সৈয়দ কাজেম শাহ কিরমানি, মোহাম্মদ হৃদয়রা। আজ দুপুরের ফ্লাইটে নেপালের উদ্দেশে রওনা দেবে হাভিয়ের কাবরেরার দল।
নেপালের বিপক্ষে ৬ ও ৯ সেপ্টেম্বর দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। দুটি ম্যাচই হবে কাঠমান্ডুর দশরথ রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে। যে দল ঘোষণা কো হয়েছে, সেই দলের ফুটবলাররা একসঙ্গে দীর্ঘদিন অনুশীলন করছেন। নেপাল ম্যাচ দিয়ে বাংলাদেশের জার্সিতে ১০ মাস পর ফিরছেন পাপন সিং। সবশেষ তিনি আন্তর্জাতিক ফুটবলে খেলেছেন গত বছরের নভেম্বরে মালদ্বীপের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে। এ বছরের মার্চে ভারতের বিপক্ষে দলে থাকলেও খেলার সুযোগ হয়নি তাঁর।
নেপালের বিপক্ষে মাঝমাঠে হামজা চৌধুরী, শমিত সোমদের মতো তারকাদের অভাব বোধ করতে পারে বাংলাদেশ। ১০ জুন জাতীয় স্টেডিয়ামে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেক হয় শমিতের। বাংলাদেশ ২-১ গোলে সিঙ্গাপুরের কাছে হারলেও শমিত নজর কেড়েছেন। এদিকে হামজা ২৫ মার্চ ভারতের বিপক্ষে শিলংয়ে অভিষেকের পর থেকেই দুর্দান্ত খেলছেন। বাংলাদেশের জার্সিতে এখন পর্যন্ত তিন ম্যাচে এক গোল করেছেন ও একটি গোলে অ্যাসিস্ট করেছেন।
এদিকে বাংলাদেশ এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ডে চার দলের মধ্যে ৩ নম্বরে অবস্থান করছে। হামজাদের এখানে পয়েন্ট ১। ভারতের ১ পয়েন্ট হলেও তারা চারে। পয়েন্ট তালিকার প্রথম দুইয়ে থাকা সিঙ্গাপুর, হংকং দুই দলেরই পয়েন্ট ৪। বাছাইপর্বে বাংলাদেশের পরের ম্যাচ ৯ অক্টোবর হংকংয়ের বিপক্ষে।
নেপালের বিপক্ষে বাংলাদেশের দল
মিতুল মারমা, মোহাম্মদ সুজন হোসেন, মেহেদী হাসান শ্রাবণ, মোহাম্মদ পাপ্পু হোসেন, রহমত মিয়া, মোহাম্মদ ইসা ফয়সাল, তাজ উদ্দিন, তারিক কাজী, তপু বর্মণ, সাদ উদ্দিন, মোহাম্মদ হৃদয়, মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ওমর, সৈয়দ কাজেম শাহ কিরমানি, মোহাম্মদ সোহেল রানা, সোহেল রানা, জামাল ভূঁইয়া, রাকিব হোসেন, আরিফ হোসেন, মোহাম্মদ শাহরিয়ার ইমন, মোহাম্মদ ইব্রাহিম, সুমন রেজা, পাপন সিং, মোহাম্মদ ফয়সাল আহমেদ ফাহিম।
