বোয়াটেংয়ের হ্যাটট্রিকে মোহামেডানের জয়, আবাহনীর হোঁচট

গত মৌসুমের সর্বোচ্চ গোলদাতা তিনি। রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটি ছেড়ে চলতি মৌসুমে যোগ দেন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে। সাদা-কালোদের হয়ে বাংলাদেশ ফুটবল লিগে প্রথম ৪ ম্যাচে দিতে পারেননি ১ গোলের বেশি। পঞ্চম ম্যাচে এসে ঠিকই আলো ছড়ালেন স্যামুয়েল বোয়াটেং। তাঁর হ্যাটট্রিকে মোহামেডানও পেয়েছে বড় জয়। পিডব্লিউডি স্পোর্টস ক্লাবকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে তারা।
বসুন্ধরা কিংস ও ব্রাদার্স ইউনিয়নের মতো বড় দলের বিপক্ষে ড্র করা নবাগত পিডব্লিউডি আজ মাঠে নেমেছিল আরেকটি ঝলক দেখাতে। কুমিল্লার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ স্টেডিয়ামে মোহামেডানকে প্রথমার্ধে ভালোই টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা করে তারা।
৩১ মিনিটে অবশ্য সুমন দাসের সঙ্গে সংঘর্ষে স্যামুয়েল বোয়াটেং বক্সের ভেতর পড়ে গেলে মোহামেডানের পক্ষে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। স্পটকিক থেকে গোলের খাতা খুলতে তাই কোনো ভুল করেননি উজবেক মিডফিল্ডার মুজাফ্ফর মুজাফ্ফরভ। পরের গল্পটা কেবল বোয়াটেংয়ের। বিরতির পর মঞ্চটা নিজের করে নেন তিনি।
৬৭ মিনিটে মোহাম্মদ রাতুল ও পোস্ট ছেড়ে বেরিয়ে আসা গোলরক্ষক অনিক আহমেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হলে ফায়দা লুটেন বোয়াটেং। বক্সের বাইরে থেকে ফাকা পোস্টে বল জালে পাঠাতে অসুবিধা হয়নি তাঁর। এর আগে ৬১ মিনিটে রেফারির সঙ্গে তর্কে বেঁধে লাল কার্ড দেখেন পিডব্লিডির কোচ আনোয়ার হোসেন।
৭৭ মিনিটে আবারও পিডব্লিউডির ভুলের সূত্র ধরে আবারও ব্যবধান বাড়ান বোয়াটেং। সাফিউল হোসেনের চিপে দুই ডিফেন্ডারকে পেছনে ফেলে কোনাকুনি শটে জাল কাঁপান তিনি। ৮২ মিনিটে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন ঘানার এই ফরোয়ার্ড। এবারও পোস্ট ছেড়ে বেরিয়ে এসে দলকে বিপাকে ফেলেন অনিক। বক্সের ভেতর তাই দ্রুতই বোয়াটেংকে পাস দেন জুয়েল মিয়া। নিখুঁত প্লেসমেন্টের পর উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন বোয়াটেং। ফুটবল লিগের এবারের মৌসুমে প্রথম হ্যাটট্রিক এটি।
৫ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের চারে উঠেছে মোহামেডান। ১২ ডিসেম্বর হাইভোল্টেজ ম্যাচে শীর্ষে থাকা বসুন্ধরা কিংসের মুখোমুখি হবে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।
মোহামেডানের জন্য দিনটি সুখের হলেও হোঁচট খেয়েছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আবাহনী লিমিটেড। বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় ফর্টিস এফসির বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করেছে তারা। হোঁচট খেয়ে তাই ৫ পয়েন্ট টেবিলের সাতে আছে মারুফুল হকের দল। ৮ পয়েন্ট নিয়ে তিনে ফর্টিস। মুন্সিগঞ্জে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে তলানির দল আরামবাগ ক্রীড়া সংঘকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে রহমতগঞ্জ। গোল তিনটি এসেছে সোলোমন কিং, অভিষেক লিম্বু ও আদামা জামেহর কাছ থেকে। ১০ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দুইয়ে আছে পুরান ঢাকার ক্লাবটি। গাজীপুরের শহীদ বরকত স্টেডিয়ামে ১-১ গোলে ড্র করেছে পুলিশ এফসি ও ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাব।