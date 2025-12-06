বিশ্বকাপে ‘মৃত্যুকূপে’ ফ্রান্স, এমবাপ্পে-হালান্ড লড়াইয়ের অপেক্ষা

২০২৬ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে কে কার বিপক্ষে খেলবে সেটা জানা গেছে। অপেক্ষার প্রহর শেষে গতকাল রাতে বিশ্ব ফুটবলের ২৩ তম আসরের ড্র হয়েছে। ১২টি গ্রুপে ভাগ হয়ে পরবর্তী বিশ্বকাপের মঞ্চে লড়াই করবে ৪৮ দল। প্রতিটি গ্রুপে থাকছে চারটি করে দল।
প্রথমবারের মতো এত দল নিয়ে বিশ্বকাপ হওয়ায় আগের সব আসরের তুলনায় গ্রুপ পর্বে তুলনামূলক কম পরীক্ষাই দিতে হবে বড় দলগুলোকে। তবে সামগ্রিক বিষয় বিবেচনায় আর্জেন্টিনা, পর্তুগাল, ব্রাজিল, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, স্পেন, ইংল্যান্ড, বেলজিয়ামের মতো বড় দলগুলোর তুলনায় কঠিন গ্রুপেই পড়েছে ফ্রান্স। আই’ গ্রুপে ফরাসিদের প্রতিপক্ষ সেনেগাল, নরওয়ে এবং প্লে-অফ ২ জয়ী দল (ইরাক/বলিভিয়া/সুরিনাম)। এই গ্রুপকে তাই ২০২৬ বিশ্বকাপের গ্রুপ অব ডেথ মনে করা হচ্ছে।
এই গ্রুপ নিয়ে সবার বাড়তি রোমাঞ্চের একটি কারণ আছে। ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপ্পের বিপরীতে নরওয়ের আছে আর্লিং হালান্ডের মতো স্ট্রাইকার। দলীয় লড়াই ছাপিয়ে ফ্রান্স-নরওয়ে ম্যাচকে তাই এমবাপ্পে-হালান্ড দ্বৈরথ হিসেবেও আখ্যা দিচ্ছেন কেউ কেউ। ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে দুজনই দলের জয়ের কারণ হওয়ার সামর্থ্য রাখেন। অনুমিতভাবেই ‘আই’ গ্রুপে ফ্রান্স এবং নরওয়ে ম্যাচ ঘিরে বাড়তি উন্মাদনা থাকবে ভক্তদের।
গ্রুপের আরেক প্রতিপক্ষ সেনেগালকে নিয়েও বাড়তি চিন্তা থাকবে ফ্রান্সের। ১৯৯৮ সালে নিজেদের মাঠে আয়োজিত বিশ্বকাপের শিরোপা জেতে ফরাসিরা। ফেভারিটের তকমা নিয়ে ২০০২ জাপান-কোরিয়া বিশ্বকাপে খেলতে গিয়েছিল ইউরোপিয়ান জায়ান্টরা। কিন্তু তাদের থামিয়ে দেয় সেনেগাল। সে আসরে উদ্বোধনী ম্যাচে আফ্রিকান দলটির কাছে হেরে গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নেয় ফ্রান্স। তাদের হারিয়ে নিজেদের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো শেষ আটে জায়গা করে নেয় সেনেগাল।
২০২২ কাতার বিশ্বকাপেও নিজেদের শক্তিমত্তার জানান দিয়েছে সেনেগাল। রাউন্ড অব সিক্সটিন থেকে বিদায় নিলেও প্রমাণ করেছে, বড় দলগুলোর বিপক্ষে লড়াই করার মতো সব রকমের রসদ-ই জমা আছে তাদের।