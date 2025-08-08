বাংলাদেশ এগোল ২৪ ধাপ, ভারত-পাকিস্তান কোথায়

ফিফার সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল দেখা গেল বাংলাদেশের নাম। কারণ, নারী ফুটবলাররা র্যাঙ্কিংয়ে বড় লাফ দিয়েছে। সদ্য হালনাগাদ করা র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের চেয়ে এত বড় উন্নতি আর কেউ করতে পারেনি দেখে তাদের (বাংলাদেশ) শিরোনামে রেখেছে বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা।
প্রায় দুই মাস পর নারী ফুটবলারদের র্যাঙ্কিং গতকাল হালনাগাদ করেছে ফিফা। নতুন র্যাঙ্কিংয়ে দেখা গেছে, বাংলাদেশ ২৪ ধাপ এগিয়ে ১০৪ নম্বরে উঠে এসেছে। তাদের পয়েন্ট ১১৭৯.৮৭ বিজ্ঞপ্তির শিরোনামে লেখা, ‘ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে স্পেন শীর্ষ স্থান পুনরুদ্ধার করেছে। বাংলাদেশ ওপরে উঠেছে।’ এখানেই শেষ নয়। বিজ্ঞপ্তির হাইলাইটে লেখা, ‘বাংলাদেশ সবচেয়ে বড় লাফ দিয়েছে।’ যেখানে সব দলের মধ্যেই বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় উন্নতি হয়েছে, দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে উন্নতিতে বাংলাদেশই যে সেরা সেটা না বললেও চলছে। তবে সবচেয়ে বড় উন্নতি হলেও দক্ষিণ এশিয়ার দলগুলোর মধ্যে র্যাঙ্কিংয়ে সবার আগে ভারত। ১৪০৮.২৯ পয়েন্ট নিয়ে ৬২ নম্বরে অবস্থান করছে তারা। নেপাল অবস্থান করছে ৮৭ নম্বরে। তাদের পয়েন্ট ১২৪৮.২৬।
নতুন হালনাগাদ করা র্যাঙ্কিংয়ে পাকিস্তানের অবস্থা বাংলাদেশের চেয়েও খারাপ। তিন ধাপ এগোনোর পরও পাকিস্তানের অবস্থান ১৫৪ নম্বরে। জুন-জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত নারী এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে অসাধারণ পারফরম্যান্সের পর বাংলাদেশ বড় লাফ দিয়েছে। তিন ম্যাচের তিনটিতে জিতে পূর্ণ ৯ পয়েন্ট নিয়ে ‘সি’ গ্রুপের শীর্ষে থেকে শেষ করেছিলেন ঋতুপর্ণা চাকমা-তহুরা খাতুনরা। বাহরাইন-তুর্কমেনিস্তানের বিপক্ষে সাতটি করে গোল দিয়েছে বাংলাদেশ। মিয়ানমারকে বাংলাদেশ হারিয়েছিল ২-১ গোলে। ১৬ গোল দেওয়ার বিপরীতে হজম করেছিল ১ গোল। অন্যদিকে ভারত ‘বি’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে থেকে শেষ করেছিল। গ্রুপে তাদের প্রতিপক্ষ ছিল থাইল্যান্ড, তিমুর, ইরাক ও মঙ্গোলিয়া। সদ্য হালনাগাদ করা র্যাঙ্কিংয়ে ভারত এগিয়েছে ৭ ধাপ।
পাকিস্তান ও নেপাল নারী এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে স্ব স্ব গ্রুপে দুইয়ে থেকে শেষ করেছিল। ‘ডি’ গ্রুপে পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ ছিল চাইনিজ তাইপে, ইন্দোনেশিয়া ও কিরগিজস্তান। অন্যদিকে ‘এফ’ গ্রুপে নেপাল খেলেছিল উজবেকিস্তান, লাওস ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। গতকাল ফিফার হালনাগাদ করা র্যাঙ্কিংয়ে নেপাল এগিয়েছে ১৩ ধাপ। দক্ষিণ এশিয়ার দলগুলোর মধ্যে মালদ্বীপ-শ্রীলঙ্কার অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ অবস্থান করছে ১৬১ ও ১৬৫ নম্বরে।
নারী এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের আগে বাংলাদেশ ৩৬ ধাপ পিছিয়ে ছিল বাহরাইনের চেয়ে। বাহরাইন তখন ছিল ৯২ নম্বরে আর বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১২৮ নম্বরে। নতুন হালনাগাদ করা র্যাঙ্কিংয়ে ১৯ ধাপ পিছিয়ে বাহরাইনের অবস্থান ১১১ নম্বরে। নারী এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের প্রতিফলন যে র্যাঙ্কিংয়ে, সেটা না বললেও চলছে। নতুন হালনাগাদ করা র্যাঙ্কিংয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে ১ নম্বরে উঠে এসেছে স্পেন। তিন ধাপ এগিয়ে তিনে এখন সুইডেন। মেয়েদের ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ জেতা ইংল্যান্ড এক ধাপ এগিয়ে রয়েছে ৪ নম্বরে। দুই ধাপ পিছিয়ে সেরা পাঁচে জায়গা হয়েছে জার্মানির।