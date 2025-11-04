কিউবা বাংলাদেশ দলে খেলার মতো অবস্থায় নেই, বলছেন কোচ

হামজা চৌধুরী আসার পর দলে যোগ হয়েছেন শমিত শোম, ফাহামিদুল ইসলাম, জায়ান আহমেদের মতো প্রবাসী ফুটবলাররা। যদিও এখনো সুযোগ মেলেনি কিউবা মিচেলের। অথচ গত জুনে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের আগেই জাতীয় দলে খেলার সব শর্ত পূরণ হয়েছে কিউবার। তারপরও কোচ হাভিয়ের কাবরেরার কাছে ব্রাত্য এই ইংলিশ মিডফিল্ডার।
সেপ্টেম্বরে অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের দলে ছিলেন কিউবা। এর আগেই ইংলিশ ক্লাব সান্ডারল্যান্ডের সঙ্গে চুক্তি শেষ হওয়ার পর যোগ দেন বসুন্ধরা কিংসে। যদিও ক্লাবে খুব একটা গেমটাইম তিনি পাচ্ছেন না। সম্প্রতি গত মাসে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে খেলতে পেরেছেন কেবল ১ ম্যাচ। তাও বদলি হিসেবে। কাবরেরার চোখে জাতীয় দলে ডাক পাওয়ার মতো অবস্থায় নেই কিউবা। তাই এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ১৮ নভেম্বর ভারত ও ১৩ নভেম্বর নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের স্কোয়াডে রাখা হয়নি তাঁকে।
ছুটি কাটিয়ে স্পেন থেকে আজই ঢাকায় ফিরেছেন বাংলাদেশ কোচ। নিজের প্রথম অনুশীলনেও পাননি পুরো স্কোয়াড। কিউবাকে নিয়ে জাতীয় স্টেডিয়ামে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘আমি মনে করি এখানে (জাতীয় দলে) আসার মতো সম্ভাবনা অনেক খেলোয়াড়েরই আছে। কিউবা একজন প্রতিভাবান খেলোয়াড়। আমি নিশ্চিত জাতীয় দলে তার সুযোগ আসবে, তবে সে এখন সেই অবস্থায় নেই। অন্য খেলোয়াড়েরা তার চেয়ে ভালো পারফর্ম করছে, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে কিউবা কোনো এক সময়ে সুযোগ পাবে। আশা করি, কিংসের সঙ্গে আরও খেলার সময় পাওয়ার পর এবং শতভাগ নিশ্চিত ভবিষ্যতে তাকে দেখা যাবে (জাতীয় দলে)।’
গত ৩০ অক্টোবর থেকে ১৫ খেলোয়াড়কে নিয়ে শুরু হয়েছে জাতীয় দলের ক্যাম্প। অথচ প্রাথমিক দলে কারা আছেন, সেই তালিকা এখনো দেয়নি বাফুফে। কাবরেরাও এখানে নিজের কোনো দায় দেখেন না। তিনি বলেন, ‘আমি মনে করি দল না দেওয়ার ব্যাপারে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি ক্যাম্পের আগে যথারীতি স্কোয়াড পাঠাই। এটা কোচের সিদ্ধান্ত নয়।’
আজ যোগ দেওয়ার কথা থাকলেও বসুন্ধরা কিংসের খেলোয়াড়েরা ক্যাম্পে যোগ দেবেন ৭ নভেম্বর। এরপর আসবেন হামজা-শমিত। কাবরেরা বলেন, ‘হামজা সম্ভবত ১০ তারিখের মধ্যে চলে আসবে, যদি আমি ভুল না করি। সে খেলবে। শমিত সম্ভবত একটু পরে আসছে, তবে আবারও, নেপাল ম্যাচে তার অন্তত কিছু মিনিট যেন খেলার সুযোগ হয়, সে জন্য আমাদের সেরা চেষ্টা করব। কিংসের খেলোয়াড়দের জন্য অপেক্ষা করব এবং প্রস্তুতি চালিয়ে যাব।’