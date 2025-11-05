সুনীল ছেত্রীকে ছাড়াই বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলবে ভারত

এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে নিজেদের পরবর্তী ম্যাচে বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলতে নামবে ভারত। সে ম্যাচের জন্য আজ ২৩ সদস্যের দল দিয়েছেন ভারতের কোচ খালিদ জামিল। দলে জায়গা হয়নি সেরা ফুটবলার সুনীল ছেত্রীর।
আগামী ১৮ নভেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামে ভারতকে আতিথেয়তা দেবে বাংলাদেশ। এর আগে গত মার্চে দুই দলের প্রথম ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হয়। সে ম্যাচ দিয়ে অবসর ভেঙে দলে ফেরেন ছেত্রী। তবে খালিদ জামিল কোচ হয়ে আসার পর দলে জায়গা পাননি ভারতের ইতিহাসের অন্যতম সেরা এই ফুটবলার। মূলত নতুনদের জায়গা করে দিতেই ছেত্রীকে দলের বাইরে রেখেছেন ভারতীয় কোচ।
এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের ‘সি’ গ্রুপ থেকে বিদায় নিয়েছে বাংলাদেশ ও ভারত। তাই দুই দলের পরবর্তী ম্যাচটি কেবলই নিয়মরক্ষার। প্রথম চার ম্যাচ থেকে দুই দলের সংগ্রহ সমান ২ পয়েন্ট। এই গ্রুপ থেকে মূল পর্বে জায়গা করে নিয়েছে সিঙ্গাপুর ও হংকং।
বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচকে সামনে রেখে আগামীকাল থেকে বেঙ্গালুরুতে ক্যাম্প শুরু করবে ভারত। ১৫ নভেম্বর দলটির ঢাকায় পা রাখার কথা।
বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচের জন্য ভারতের স্কোয়াড:
গোলরক্ষক: গুরপ্রীত সিং সান্ধু, হৃতিক তিওয়ারি, সাহিল।
ডিফেন্ডার: আকাশ মিশ্র, আনোয়ার আলি, বিকাশ ইউমনাম, হামিংথানমাউইয়া রাল্টে, মুহাম্মদ উভাইস, প্রমবীর, রাহুল ভেকে, সন্দেশ ঝিংগান।
মিডফিল্ডার: আশিক কুরুনিয়ান, ব্রিসন ফার্নান্দেস, লালরেমটলুয়াঙ্গা ফানাই, ম্যাকার্টন লুই নিকসন, মহেশ সিং নওরেম, নিখিল প্রভু, সুরেশ সিং ওয়াংজাম।
ফরোয়ার্ড: ইরফান ইয়াদওয়াদ, লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে, মোহাম্মদ সানান, রহিম আলী, বিক্রম প্রতাপ সিং।