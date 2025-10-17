হংকংয়ের বিপক্ষে হারতে বসা ম্যাচে শেষের দিকের গোলে পয়েন্ট ভাগ করে বাংলাদেশ। উত্তর পূর্ব এশিয়ার দেশটির বিপক্ষে পয়েন্ট ভাগ করে র্যাঙ্কিংয়ে সুখবর পেয়েছে হ্যাভিয়ের কাবরেরার দল।
বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থার (ফিফা) প্রকাশিত সবশেষ প্রকাশিত র্যাঙ্কিংয়ে একধাপ উন্নতি করেছে বাংলাদেশ। ১৮৪ থেকে ১৮৩ নম্বরে উঠে এসেছে জামাল ভূঁইয়া। বাংলাদেশের সংগ্রহ ৮৯৪ রেটিং পয়েন্ট। এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে জাতীয় স্টেডিয়ামে শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে অন্তিম মুহূর্তে গোল হজম করে ৪–৩ ব্যবধানে হেরে যায় বাংলাদেশ।
ফিরতি পর্বে হংকংয়ের কাইতাক স্টেডিয়ামেও হারের শঙ্কায় ছিল তারা। ম্যাচের ৩৫ মিনিটে অধিনায়ক ম্যাট ওর গোলে লিড নেয় স্বাগতিকরা। সে গোলে ওপর দাঁড়িয়ে ৮৩ মিনিট পর্যন্ত এগিয়ে ছিল হংকং। বাংলাদেশের বিপক্ষে টানা দ্বিতীয় জয়ের স্বপ্ন বুনছিল তারা। কিন্তু পরের মিনিটেই তাদের স্বপ্ন ধুলিস্যাৎ করে দেন রাকিব। ফাহামিদুল ইসলামের হেড ক্রস থেকে বল পেয়ে হংকংয়ের জাল কাঁপান এই ফরোয়ার্ড। প্রতিপক্ষের ভরা গ্যালারি এবং অচেনা কন্ডিশনের সামনে এই ড্র’টাই যেন বাংলাদেশের জন্য জয় সমতুল্য।
যথারীতি শীর্ষেই আছে স্পেন। বাংলাদেশের মতো আর্জেন্টিনাও একধাপ উন্নতি করেছে। দুইয়ে উঠে এসেছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা। লিওনেল মেসির দলের উন্নতিতে তিনে নেমে গেছে ফ্রান্স। ইংল্যান্ড ও পর্তুগালের অবস্থানে কোনো পরিবর্তন হয়নি। ৪ ও ৫ নম্বরে আছে তারা। ছয়ে উঠে এসেছে নেদারল্যান্ডস। ডাচদের উন্নতিতে একধাপ পিছিয়ে সাতে নেমে গেছে ব্রাজিল। এশিয়া সফরে জাপানের কাছে ৩–২ গোলে হেরে যায় কার্লো আনচেলত্তির দল। আটে আছে বেলজিয়াম। ১০ থেকে নয়ে উঠে এসেছে ইতালি। দুই ধাপ এগিয়েছে জার্মানি। বর্তমানে দশে আছে চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।