‘ইন্ডিয়ার সঙ্গে আমরা জিতমু ইনশা আল্লাহ’

২৫ মার্চ শিলংয়ে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেক হয়েছিল হামজা চৌধুরীর। সেবার গোলশূন্য ড্র হলেও ভারতকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন হামজা। বাংলাদেশের এই তারকা মিডফিল্ডারের আশা, এবার হবে ভিন্ন কিছু।
এএফসি এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ডে ফিরতি দেখায় মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ-ভারত। ১৮ নভেম্বর ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে হবে এই ম্যাচ। সুদূর ইংল্যান্ড থেকে আজ বিকেলে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পা রাখার পর তাঁকে ফুল দিয়ে বরণ করেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) কর্মকর্তারা। বাফুফের এক ভিডিও বার্তায় ২৮ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার বলেন, ‘এমন দারুণ অভ্যর্থনা দেওয়ায় আপনাদের ধন্যবাদ। আমি ঢাকা ফেরত এসেছি। ভারতের সঙ্গে এত বড় একটা ম্যাচ হবে ইনশাআল্লাহ। তার আগে নেপালের সঙ্গে একটা ম্যাচ আছে। শেষ ম্যাচে জিততে পারিনি। কিন্তু খেলায় উন্নতি হয়েছে। ইন্ডিয়ার সঙ্গে জিতমু ইনশাআল্লাহ। সবাই আমরা রোমাঞ্চিত। কঠোর পরিশ্রম করছি।’
সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আজ বেলা ১২টায় ঢাকায় পা রাখতেন হামজা চৌধুরী। কিন্তু ফ্লাইট মিস করায় নির্ধারিত সময়ে ঢাকায় আসতে পারেননি। নেপাল-ভারতের বিপক্ষে খেলতে অবশেষে বিকেলে ঢাকায় এসে পৌঁছেছেন তিনি। প্রথম ফ্লাইট মিসের পর আরেকটি ফ্লাইট ধরতে হয়েছে তাঁকে। অতিরিক্ত জ্যামের কারণে ইংল্যান্ডে বাফুফে থেকে দেওয়া নির্ধারিত ফ্লাইট ধরতে পারেননি হামজা। নিজ খরচে ঢাকায় আসতে হচ্ছে তাঁকে। বিকাল ৪টা থেকে ৫টার মধ্যে যে ঢাকায় আসার কথা ছিল, সেই সময়ের মধ্যেই আসতে পেরেছেন তিনি। ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে এরপর সোনারগাঁও হোটেলে পৌঁছানোর পর ফের ফুল দিয়ে বরণ করা হয়েছে।
১৩ ও ১৮ নভেম্বর নেপাল ও ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল। দুটি ম্যাচই হবে ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে। আর গত ১৪ অক্টোবর হংকংয়ের বিপক্ষে ১-১ গোলের ড্রয়ে বাংলাদেশের এশিয়ান কাপ খেলার আশা শেষ হয়ে যায়। এখন পর্যন্ত চার ম্যাচের মধ্যে দুটিতে ড্র করেছে ও দুটি ম্যাচ হেরেছে হাভিয়ের কাবরেরার দল। ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটি হচ্ছে এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে বাংলাদেশের পঞ্চম ম্যাচ।