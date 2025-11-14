রোনালদোর মতো বাইসাইকেল গোল করা হামজার প্রশংসায় ফিফা

নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে জোড়া গোল করেও বাংলাদেশকে জেতাতে পারেননি হামজা চৌধুরী। ২-২ গোলে ড্র হয়েছে ম্যাচটি। দল জিততে না পারলেও প্রশংসায় ভাসছেন হামজা। সেটা যতটুকু না জোড়া গোলের কারণে, তার চেয়েও বেশি বরং বাইসাইকেল কিকে গোল করার কারণে।
জাতীয় স্টেডিয়ামে গতকাল ৪৬ মিনিটে হামজার গোলে সমতায় ফেরে বাংলাদেশ। বক্সে বাড়ানো জামাল ভূঁইয়ার ভলিতে দারুণ এক বাইসাইকেল কিকে কোনাকুনিভাবে জালে বল পাঠান হামজা। এই গোলের পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তারকা ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারের বন্দনায় মেতে উঠেছেন ভক্তরা। হামজার এই গোলে রীতিমতো মুগ্ধ সবাই। বাদ যায়নি ফিফা। নিজেদের ‘ওয়ার্ল্ড কাপ’ পেজে হামজার গোল করা মুহূর্তের দুটি ছবি পোস্ট করেছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। ক্যাপশনে বাংলায় খেলা হয়েছে, ‘উড়ন্ত হামজা।’
হামজার বাইসাইকেল কিক গোলের প্রশংসা করেছে এই ফুটবলারের ক্লাব লেস্টার সিটিও। ম্যাচের তিনটি ছবি পোস্ট করে ইংলিশ ক্লাবটি লিখেছে, ‘বাংলাদেশের হয়ে হামজা দুটি গোল করেছেন। ম্যাচে তাঁর বাইসাইকেল কিক থেকে করা গোলটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হলো।’
হামজার দর্শনীয় গোল করার আগে ২৯ মিনিটে পিছিয়ে পড়ে বাংলাদেশ। মাটি কামড়ানো শটে নেপালকে এগিয়ে নেন রোহিত চাঁদ। বাইসাইকেল কিক থেকে গোল করে সমতায় ফেরানোর ৩ মিনিট পর স্বাগতিক শিবিরে ফের উৎসবের উপলক্ষ এনে দেন হামজা। ৪৯ মিনিটে স্পট কিক থেকে নিজের এবং দলের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন তিনি।
এই গোলের ওপর দাঁড়িয়ে নির্ধারিত সময়ের খেলা শেষ করে বাংলাদেশ। তখন জয়ের স্বপ্ন বুনছিল গোটা দল এবং গ্যালারিতে থাকা দর্শকেরা। কিন্তু যোগ সময়ের তৃতীয় মিনিটে স্বপ্নভঙ্গ হয় বাংলাদেশের। দীনেশের কর্নার থেকে দারুণ এক ফ্লিকে নেপালকে ম্যাচে ফেরান অনন্ত তামাং। ২-২ সমতায় ম্যাচ শেষ হয়।