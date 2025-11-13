ভারত ম্যাচের রসদ খুঁজে পেতে আজ নেপাল পরীক্ষা

অনুশীলন শেষ। হাডলের জন্য গোল হয়ে দাঁড়িয়ে ফুটবলাররা। কোচ হাভিয়ের কাবরেরা তখন নিশ্চয় অনুপ্রেরণামূলক বার্তা দিচ্ছিলেন। মনোযোগ দিয়ে শোনার পরপরই উজ্জীবিত কণ্ঠে বাংলাদেশ বলে উঠলেন সবাই।
সেই ফুরফুরে মেজাজেই আজ প্রীতি ম্যাচে নেপালের বিপক্ষে খেলতে নামবে বাংলাদেশ। উদ্দেশ্য, এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ১৮ নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের জন্য জয়ের রসদ খুঁজে নেওয়া। জাতীয় স্টেডিয়ামে রাত ৮টায় শুরু হবে ম্যাচ।
কাবরেরা যতটা সম্ভব খেলোয়াড়কে বাজিয়ে দেখার চেষ্টা করবেন। শুরুর একাদশে আনবেন পরিবর্তন। কার্ড নিষেধাজ্ঞার কারণে ভারত ম্যাচে নেই ফাহামিদুল ইসলাম। তাই নেপাল ম্যাচেও রাখা হয়নি। চোটে শেখ মোরসালিন, তাঁকেও পাওয়া যাচ্ছে না।
যতটা সম্ভব বেশি খেলোয়াড়কে মাঠে নামানোর পরিকল্পনা করছেন, যাতে ১৮ নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের জন্য সম্ভাব্য একাদশ যাচাই করে নেওয়া যায়।
কানাডাপ্রবাসী মিডফিল্ডার শমিত শোম পরশুই ক্যাম্পে যোগ দিয়েছেন এবং গতকাল পুরো সেশন সম্পন্ন করেছেন; যা ইঙ্গিত দিচ্ছে, নেপালের বিপক্ষে ম্যাচে তিনি কিছুটা সময় মাঠে নামবেন। তবে শুরুর একাদশে না রাখার কথা আগেই জানিয়েছেন। এসবের ভিড়ে কিউবা মিচেলের অভিষেক হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। জাতীয় স্টেডিয়ামে সংবাদ সম্মেলনে কাবরেরা বলেন, ‘একই মানসিকতা নিয়ে খেলব, যেমন জামাল বলেছে, যেভাবে আমরা ভারতের বিপক্ষে খেলতে চাই। এই ম্যাচটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। জয়ের ধারায় ফিরতে চাই। আমরা ভালো পারফর্ম করছি, কিন্তু এখনো সেই ‘ফাইনাল জয়’টা পাচ্ছি না। তাই নেপালের বিপক্ষে অনেকগুলো বিষয় প্রয়োগ করতে চাই, যেগুলো ভারতের ম্যাচে দেখতে চাইব। আমরা বিশ্বাস করি, সঠিক পথে আছি।’
নেপাল গত পাঁচ ম্যাচে বাংলাদেশের বিপক্ষে অপরাজিত। সর্বশেষ ২০২০ সালে এই মাঠেই ২-০ গোলে নেপালকে হারিয়েছিল বাংলাদেশ। গত সেপ্টেম্বর কাঠমান্ডুতে দুই দল মুখোমুখি হয়েছিল এবং নিষ্প্রাণ এক ম্যাচে গোলশূন্য ড্র করেছিল।
কাবরেরার কণ্ঠে জয়খরা কাটানোর প্রত্যয়, ‘অবশ্যই জেতা সম্ভব। আমরা জানি, নেপাল প্রতিযোগিতামূলক দল। গত সেপ্টেম্বরে কাঠমান্ডুতেও তারা কঠিন প্রতিপক্ষ ছিল। তারা ভালো খেলেছে, কিন্তু জিততে পারেনি। তবু কাল (আজ) কঠিন ম্যাচ হবে, আমরা জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী।’
নেপালের বাড়তি সুবিধা হলো, তাদের আটজন জাতীয় খেলোয়াড় বাংলাদেশ ফুটবল লিগে খেলে, ফলে তারা বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের বেশ ভালোভাবেই চেনে। অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া বলেন, ‘আমার ক্লাবে তো চারজন আছে। ক্লাবে আমি ওদের সঙ্গে থাকি। ভালো জানাশোনা আছে। তবে আমরা অবমূল্যায়ন করি না। আমরা জানি, নেপাল শক্তিশালী দল। তারা এখানে খেলতেছে। এটা আমার জন্য অ্যাডভান্টেজ।’
কাবরেরা বরাবরই সমালোচিত সমর্থকদের কাছে। কেউ কেউ তাঁর অধীনে বাংলাদেশের ম্যাচ বর্জন করার সিদ্ধান্ত নেন। কাবরেরার জবাব, ‘আমি শুনেছি, ৪ মিনিটেই ভারত ম্যাচের টিকিট বিক্রি হয়েছে (হাসি)। সমালোচনা থাকা স্বাভাবিক, আমি তা মেনে নিচ্ছি—এটাই আমার অবস্থান। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, সবাই দলটার পাশে আছে। কালকের ম্যাচে আমাদের সুযোগ, যাতে সবাই আবার বিশ্বাস পায় যে ভারতকে হারানো সম্ভব।’
ভারতের বিপক্ষে জিতেই সব হতাশা দূর করতে চান কাবরেরা, ‘না, আমাদের জন্য ভারতের ম্যাচ এখনো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এশিয়ান কাপের আশা না থাকলেও ভারতের বিপক্ষে জয় সমর্থকদের হতাশা অনেকটাই দূর করবে। একটা অফিশিয়াল ম্যাচে ভারতকে হারানোই হবে সবচেয়ে বড় পুরস্কার।’